5個證件相化妝技巧　韓韶禧化妝師教路　化出明星級韓式上鏡妝容

證件相不要再隨便拍了！大部分女生會因為大頭貼不好看，導致每次拿出身分證、護照等證件時畏畏縮縮，就是害怕被旁人看見。



到底證件照要怎麼拍才好看？韓國知名化妝師Happyrim親授5個讓你更上鏡的「證件照妝容」技巧，即使沒有最專業的燈光設備也能拍出自然又立體的效果，學起來以後就能大大方方拿出證件啦！

韓韶禧御用韓國專業明星化妝師教你5大證件相妝容技巧，從此拿出證件照不再尷尬！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國明星化妝師5個證件照化妝技巧（Instagram@happyrim；01製圖）

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1. 粉底色號挑選

拍照時粉底色號怎麼挑？Happyrim建議可以選擇與脖子相近的粉底顏色，或是比脖子白半個至一個的色號，再透過後續修容去打造立體度。

上底妝時先從額頭開始，用粉底刷橫向塗抹粉底液，再用海綿拍開，避免有刷痕同時讓粉底更自然服貼！

2. 乾淨眼影放大五官

證件照妝容的精髓就在於放大五官！這是因為拍照時臉會比平常更顯大，五官也自然被縮小，因此很容易被拍醜，所以眼妝的部分下手要比平常稍微重一些，但同時也要保持乾淨。

以最基本的大地色及霧面眼影為主，證件照不建議使用亮片或珠光質地眼影，避免在拍照時會反光，也容易使眼妝顯髒。首先利用淺色在眼皮做打底， 再用深一階的棕色加深，並畫出臥蠶基本上就完成了！

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3. 上鏡眼線這樣畫

眼線可以使用相對柔和的深棕色眼線膠筆，從眼頭開始勾勒至眼尾並向後自然延伸。接著在眼球正上方使用黑色眼線筆加寬線條，讓眼睛看起來雙倍放大，看起來更有精神更上鏡。最後再使用眼線膏在眼線處做暈染，柔化整體線條感，避免拍照起來眼神過於生硬銳利。

4. 根根分明捲翹睫毛

完成前面的步驟後眼睛是變大了沒錯，但還不夠！睫毛也是拍照上鏡的關鍵，Happyrim是利用假睫毛達到放大效果。若不習慣貼假睫毛，也可以選擇使用刷頭極細的睫毛膏，並從睫毛根部開始刷，以Z字型往上刷，最後再垂直向上刷睫毛，確保每根睫毛都有平均刷到。當然也要搭配燙睫毛器、睫毛定型液使用，才能達到更好的效果！

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5. 提亮+修容

最後是打造立體度的關鍵。Happyrim建議使用帶點粉調的珠光色去做提亮，打在鼻背、鼻頭及下巴處。修容則可以加強在鼻尖及下顎線，Happyrim也會利用淺棕色眼影去描繪唇部輪廓，打造陰影後立體感就出來了，也讓嘴唇在視覺上更飽滿。

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