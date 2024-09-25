底妝易斑駁脫妝？(G)I-DLE彩妝師教路　韓國女團級持久底妝6要訣

香港的濕熱天氣，出門後底妝很容易直接崩壞變土石流。大家一定很好奇，為何韓國女團偶像不管是在演唱會上熱舞唱跳，還是上節目在4K高清鏡頭下，底妝永遠都呈現自然清透高級感，似乎跟「脫妝」、「暗沉」完全絕緣，到底怎辦到的？



韓國女團(G)-IDLE御用彩妝師Haemin特別分享，在畫底妝時彩妝師絕對不會做的6件事，只要從小細節多注意，就能讓底妝維持乾淨透亮又持久。

跟著韓國(G)-IDLE御用化妝師Haemin學習，掌握6要點，令你的底妝像韓國女團一樣完美！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

(G)I-DLE御用化妝師 6秘訣打造無暇底妝（Instagram@haemin_makeup；01製圖）

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1. 不在皮膚很熱的時候上底妝

膚溫變高時，代表皮脂腺分泌會變旺盛，導致出油量增加，如果在這樣的情況下直接上底妝，不僅容易出油，底妝也很會很快花掉，出現暗沉、斑駁。若想要控油，得先控溫，建議可以透過冰敷的方式，先讓膚溫降下來再開始上底妝。

2. 妝前不塗一堆保養品

很多人為了妝前想做好保濕，習慣會塗很多的保養品，這樣反而會導致底妝出現「搓泥」。基本上只要擦化妝水、精華、乳霜簡單的護理後，再使用一個保濕型的妝前乳就可以，妝前乳質地輕薄水潤，也有一定的修飾毛孔效果，後續還可以提升底妝的服貼度。

Haemin特別提醒，使用保濕型妝前乳記得掌握「少量、薄塗」重點，在乾燥的部位像是臉頰、下巴、眉心可以多塗一點，尤其是想打造水光感的底妝，最怕的就是顯毛孔。

3. 不使用刷子塗保養品

如果有毛孔粗大、乾燥起皮、油痘肌問題的女生們，在妝前的保養千萬不要使用刷子來上保養品，服貼力會大打折。手指本身就是很好的工具，在手指保養品的過程，可以軟化角質，還能促進保養品快速吸收。

4. 保養後不隔很久才上底妝

妝前擦的保養品，就像是底妝的黏合劑，在上完基礎的保養後，趁著肌膚還有微微黏稠時，接著上底妝就會更加持久服貼。如果已做好妝前的保養，又隔了很久才開始上底妝，原本的水分已流失，就會導致底妝不服貼。

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5. 不使用色號過白的粉底

這點相信應該很多人都會踩雷！很多人喜歡追求白皙的膚色，在挑選粉底時會選用過白的粉底，反而會顯得臉平。Haemin建議挑選接近自己膚色的粉底，先輪廓外圍打底，在T區和臉部中間，再使用白一階的遮瑕來提亮，利用明暗分區就可以打造自然又立體的底妝。

6. 不用髒粉撲定妝

為了要讓底妝可以牢牢扒臉，大家都知道最後一步蜜粉定妝不能少，但大家有檢查過你的粉撲長什麼樣嗎？Haemin點出很多人的粉撲上其實有明顯的結塊痕跡，是因為臉上出油嚴重，又直接使用蜜粉定妝，導致粉撲上吸了大量的油份，就會產生結塊。如果直接拿這種髒的粉撲來定妝，上臉不僅會讓蜜粉不均勻，還很容易會斑駁，讓底妝看起來髒髒的。記得粉撲要定期清洗或是更換，一定要用乾爽的粉撲來定妝喔！

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