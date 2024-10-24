秋冬6款全新專櫃日系粉底　Shiseido、Shu Uemura保濕持久零妝感

亞洲人的膚色偏暖色調，膚況屬性也相對多油、暗沉、不穩定，因此挑選底妝時得下更多功夫！到底香港女生秋冬粉底該怎麼挑？



哪一款更適合亞洲人的膚況、氣色期待？若你尚未有頭緒，不妨先從最懂亞洲人底妝需求的「日系粉底」下手吧！小編精選2024年最新「專櫃日系粉底」推薦6大清單，秋冬維持精緻妝容全靠它們。

專為亞洲肌打造，秋冬6款最新專櫃日系粉底推薦清單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

秋冬嚴選全新6款專櫃日系粉底（MAQuillAGE官網；01製圖）

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1. Shiseido

Shiseido SYNCHRO SKIN感肌同步緊緻精華粉底 SPF30/PA++++，30ml，$430



資生堂這兩年積極投入底妝領域的科技革新，高規格的妝感、更輕透溫和的粉質，為其於亞洲市場亮眼營收。尤其今年品牌更將旗下冠軍底妝：超進化系列全面升級，成分更加天然、純粹，養膚保濕因子更高級，使上妝體驗輕盈且舒適，外加上那持久、紅潤的光澤妝效，秋冬帶妝一整天也不怕乾紋浮現。

2. Shu Uemura

shu uemura unlimited care無限修護透光精華粉底液，35ml，$565



向來以持久、不脫妝效能驚艷全球的植村秀，今年秋冬也專注光感、保濕體驗，打造嶄新：無極限裸光精萃粉底。擁有市場上最高濃度保濕精華添加，小小一瓶內便蘊含高濃度5%菸鹼醯胺，潤膚、撫平肌膚紋理精準，專為亞洲人調製的色選，還能完美調和不均勻的暗沉膚色。

3. LUNASOL

LUNASOL柔霧透光粉底液 SPF30/PA++，30ml ，$460



著迷於清透妝感的日本女孩，追求的是氣色的提亮、視覺膚況提升，並非厚實的高遮瑕力。因此這款出自LUNASOL的底妝作品，不光採柔光妝效呈現，持久帶有光澤，輕薄的妝效觸感、高保濕的養膚體驗，賦予女性自然宛若天生的肌膚狀態。

4. MAQuillAGE

MAQuillAGE水蜜光精華無瑕粉底液 SPF50+/PA++++，25ml



能完美修飾肌膚小瑕疵的資生堂東京大人系彩妝「MAQuillAGE」最新作品：心機星魅水蜜光精華無瑕粉底液，也是今年上半年日本女孩搶著擁有的人氣單品。滑潤高延展力的粉質，結合高濃度保濕精華、使妝效帶有奶油光暈又不過於厚重、黏膩，更是秋冬應對缺水氣候的底妝福星。

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5. IPSA

IPSA原透緞光修護粉底霜 SPF15 PA++，30g，$390



香港春夏溼氣重，秋冬乾燥，底妝的挑選也難上加難！這款來自日本國民美妝品牌IPSA的流金粉霜，擁有當家名保養流金水同款輕盈、水感修護體驗，搭配上高速鎖水妝效、緊密貼合肌膚的輕薄粉質，應對四季上妝打底皆零死角。

6. RMK

RMK Cream Foundation Aquatic Glow水光緊緻粉底霜 SPF18/PA++，30g，$420



不喜歡厚重、多層次的底妝妝效嗎？應對日常快速上妝的需求，RMK今年秋冬加碼推出這款水潤光彩粉霜。軟管設計、水感質地，上妝過程無須工具，徒手便可拍出精緻妝感，外加上質地中滿滿植物萃取保濕精華，上完妝臉蛋猶如剛敷完面膜般水潤、通透，疲勞感通通消失。

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