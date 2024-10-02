嚴選秋冬必備6款高效能精華　Dior主打修復保濕　Lancôme高效抗老

高機能的打底保養品，在2024年秋冬來臨之際，持續引領保養趨勢！



入手一瓶多功效、高機能又好吸收的精露，讓保養力更加乘！以下推薦最新話題單品，想入手不妨參考這幾款！

秋冬皮膚乾燥不穩定？精選6款專櫃高效精華露，保濕抗老煥膚一次到位！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

秋冬6款專櫃保濕高效精華（GUERLAIN官網；01製圖）

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1. Clé de Peau Beauté精萃光采激光晶露

每天保養的第一步非常重要，Clé de Peau Beauté希望能幫助喚醒皮膚智能並恢復光采。於是，透過蘊含珍稀光采百合濃萃和澳洲檸檬香桃金萃成分，修護抗老使肌膚看起來更年輕。晶露質地非常細膩絲滑，秒速滲透吸收，建議每天早晚洗臉後、使用日霜之前，塗抹晶露於臉部肌膚。

Clé de Peau Beauté THE SERUM煥活細胞精華 50ml，$2,080



2. Dior玫瑰花蜜活養再生精華油

這瓶是台灣女星賈靜雯認證的心頭愛～當肌膚無法自行製造足夠微營養素，食物營養也攝取不足時，就容易失去彈力。因此，Dior濃縮了玫瑰微營養素的精華，並融合了玫瑰微營養胜肽複合物與雙重玻尿酸，為肌膚注入豐富微營養素，讓肌膚回到健康狀態，打好肌底，同時倍效後續保養功效。

Dior玫瑰花蜜活養再生精華油 30ml，$2,400



3. GUERLAIN御庭蘭花黑蘭至臻融粹精華液

柔順絲滑的乳白色質地，完美融入肌膚表面，感受到前所未有的親膚特性。GUERLAIN這瓶精露結合化妝水的清新與精華液的滋潤，採用黑蘭免疫科技，並偕同韓國紅蔘、防禦偵測肽製成的新型肌警煥活複合物」，帶來精緻細膩的舒適感與柔軟感， 使肌膚潤澤飽水，深層豐盈、緊緻光滑的肌膚，看起來煥然一新。

GUERLAIN御庭蘭花黑蘭至臻融粹精華液 140ml，$6,000



4. Lancôme極緻完美玫瑰精華水

Lancôme史上含最高濃度珍稀能量的保養修護露，輕盈水潤、高吸收秒滲透的凝露質地，每一滴都蘊含高濃度玫瑰保濕抗老能量與三大關鍵成分，讓肌膚從保養第一步就感受到前所未有的水潤緊緻能量，重現健康彈嫩光采。白天以雙手輕拍並按摩，使肌膚煥發柔亮光澤，夜晚建議搭配化妝棉輕擦，帶來潤澤保濕、透亮細緻美肌玫瑰光。

Lancôme極緻完美玫瑰精華水 150ml，$1,035



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5. DECORTÉ超微晶舒緩精華露

不分性別、不分年齡、不分膚質，DECORTÉ新推出的這瓶高機能精華露，可以當作一般化妝水使用，也兼具乳霜、凝脂膏的保養效果，而且任誰都能輕鬆使用。質地細緻、擁有絕佳的滲透力，兼具了乳霜與凝脂膏的封存效果，融合了維他命、玻尿酸、氨基酸等肌膚所需養分，預防肌膚粗糙、乾燥，讓肌膚重返彈力光采。

DECORTÉ超微晶舒緩精華露 250ml



6. ORIGINS蘋果奇肌煥膚精露

被暱稱蘋果精露的這瓶，擁有超討喜精華水質地，推薦晚上清潔後，輕搖勻再倒取適量於化妝棉上，並於臉頰、額頭、下巴和鼻子上輕輕按摩打圈，待完全吸收，有感肌膚看起來更細緻平滑，自帶蘋果光！秘密就藏在每瓶含有10萬個蘋果幹細胞及抗氧果萃，同時搭配天然果酸，達成溫和煥膚代謝、細緻毛孔，使肌膚顯得極致光滑並有光澤。

ORIGINS蘋果奇肌煥膚精露 100ml



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