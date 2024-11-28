2024聖誕限定7款Hand Cream　Diptyque、Jo Malone護手霜禮盒必買

交換禮物不踩雷！



Jingle Bells，Jingle Bells～聖誕節倒數20多天即將到來，又到了既期待，但又很讓人頭痛的交換禮物旺季。在有限的預算下，想要兼顧實用、包裝又漂亮，小編私推可以鎖定「護手霜」，每到聖誕節，不少品牌都會推出限定的香味，或是特製的禮盒，拿出手送禮好看又不容易踩雷，自己買來用也超可以！

2024聖誕限定7款Hand Cream介紹，L'OCCITANE、SABON、Diptyque、Jo Malone、innisfree、L'ERBOLARIO（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024聖誕節7款限定護手霜整理（SABON官網；01製圖）

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1. L'OCCITANE節日限定系列科西嘉島金橘潤手霜

只要分享好用的護手霜，怎能少提L'OCCITANE的乳油木果油系列！每年到了聖誕節，還會有節慶限量系列，選用來自西非的乳油木果油，在今年推出節日限定系列科西嘉島金橘潤手霜，以酸甜的金桔為香調靈感，打造綠意柑橘調。

「節日限定系列科西嘉島金橘潤手霜」蘊含5%乳油木果油與小燭樹蠟萃取，獨特的梳乎里質地柔潤不黏膩，150ml護手霜以95%的回收鋁管製作，而30ml採用單一可回收PE材質，100%可再回收循環利用，這次除了香味受到注目，還採用全新的彈蓋設計，使用更加便利順手。

L'OCCITANE節日限定系列科西嘉島金橘潤手霜，30ml $90、150ml $245



2. L'OCCITANE節日限定系列香柏葉青檸潤手霜

今年聖誕節，L'OCCITANE還推出了以清新的卡菲爾青檸為香調靈感的「節日限定系列香柏葉青檸潤手霜」，麝香柑橘調聞起來很療癒放鬆。蘊含5%乳油木果油與向日葵籽油，賦予肌膚潤澤感並強化保護屏障，同樣也推出了150ml鋁管，還有30ml彈蓋款。

L'OCCITANE節日限定系列香柏葉青檸潤手霜，30ml $90、150ml $245



3. SABON「盛禮皇殿系列」聖誕限量版滋潤潤手霜

每年聖誕節都會特別推出限定香氣的SABON，今年以法國19世紀末繁華的美好年代為靈感，選用了百合花和鳶尾花為主香調核心，好評熱賣的極潤護手霜，富有有機乳油木果、可可脂和芒果脂三種天然植物油，乳霜的質地能帶給手部極度滋潤，卻不過於黏膩的絕佳感受，擦完後手部還會有淡淡的花香。

SABON「盛禮皇殿系列」聖誕限量版滋潤潤手霜，75ml $260



4. Diptyque限定版護膚之藝迷你禮盒（3款）——節日限量版

深得香民們喜愛的Diptyque，今年聖誕節攜手毛氈藝術家Lucy Sparrow合作，包裝大走童趣繽紛路線，彩繪著薑餅人、星星、拐杖糖等毛氈圖案的三角錐禮盒，裝入薰衣草手部清潔露、絲絨護手乳、乾洗手，30ml容量輕巧包裝很方便隨身攜帶，到哪都能隨時清潔及呵護雙手。當交換禮物也超級討喜。

Diptyque限定版護膚之藝迷你禮盒（3款）——節日限量版，$350



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5. Jo Malone London聖誕奢寵身心套裝

聖誕節就是要跟Jo Malone London一起開party！今年以復古璀璨派對為主題，推出了官網旗艦店獨家限定的「聖誕奢寵身心套裝」，收入了英國梨與小蒼蘭手部及身體沐浴凝膠清潔身體，青檸羅勒與柑橘護手霜富含玻尿酸及鼠尾草油，還有牡丹與胭紅麂絨的9ml香水、鼠尾草與海鹽旅行香氛工藝蠟燭，通通裝在繽紛可愛的聖誕束口袋，平常也能拿來收納其他小物。

Jo Malone London聖誕奢寵身心套裝，$820



6. innisfree繽紛小島聖誕系列——愉悅香氛護手霜套裝

SEVENTEEN珉奎、IVE張員瑛愛牌innisfree，每年聖誕節都會特別推出超好入手的限量護手霜組合，今年走Y2K風，一組收入了我的專屬香氛護手霜（02 Fluffy Pink）30ml+我的專屬香氛護手霜（04 Dancing Daisy）30ml + 我的專屬香氛護手霜（05 Snowy Day）30ml，150元內就能搞定，太適合交換禮物了！

innisfree繽紛小島聖誕系列——愉悅香氛護手霜套裝，$135



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7. L'ERBOLARIO苦艾潔膚護手組

來自意大利的植萃保養品牌，今年聖誕也推出了聖誕禮盒！散發濃厚過節氛圍的紅色禮盒內，收入了苦艾淨化香氛護手霜40ml和苦艾淨化潔膚凝膠490ml，跟朋友聚會玩交換禮物這組很可以！

L'ERBOLARIO苦艾潔膚護手組



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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】