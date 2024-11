2024聖誕限定6款眼影盤開箱　Dior宮廷舞會必買　YSL淡妝煙燻都得

聖誕限定眼影彩盤太美了!



We Wish You a Merry Christmas~每年最讓人期待的聖誕節即將到來,還沒正式進入12月,美妝圈已開始感受到濃濃的過節歡樂氣氛了!各家品牌的聖誕限定彩妝陸續登場,不僅包裝漂亮,配色也時髦到不行,小編搶先幫大家開箱2024聖誕節眼影盤,每家都好美,讓人陷入選擇障礙。

1. TOM FORD

靈感來自陽光映射在壯麗的阿爾卑斯山山峰壯麗光芒的瞬間,鐵粉每年年末都會鎖定收藏的「太陽親吻彩妝系列」,今年還結合了這幾年很流行的奢華雪境渡假概念,打造猶如雪地精靈般的迷人妝容。經典明星商品四格眼盤,這次應景推出限定色選#01 Black Diamond,收入了玫瑰粉晶色調、絲滑金色粉末,巧妙地結合陰影和透明感眼妝、利用疊加絲滑珠光粉末來強調眼妝效果,如同雪地上的光芒反射,為眼部增添了明亮又充滿朝氣的色彩。

TOM FORD Eye Color Quad #01 Black Diamond,$825



2. RMK

RMK今年聖誕彩妝以THE PINK HIGH為主題,全系列從包裝到配色以「紫色」和「粉紅紫羅蘭」呈現,不論是誰、什麼膚色,都能享受粉紅色帶來的玩妝樂趣。「粉色魅影眼影胭脂盤」收入了4色眼彩、2色頰彩,以飄盪深邃感的灰色調,搭配緊緻色的深濃洋李色調色調的組合,讓追求冷色調的同時能與膚色融為一體。清透紅色調的頰彩組合,與眼彩形成鮮明的對比,最後疊擦打亮色,讓整體妝容可愛與個性感兼具。

RMK粉色魅影眼影胭脂盤,$490



3. M.A.C

年末就是要最奢侈的尊榮寵溺自己!M.A.C今年聖誕節,帶大家解鎖金光熠熠的上流奢宴與紙醉金迷的都城之夜,全新限量登場的聖誕系列,推出了6色眼影盤,一共2個色選:#ALL THE RICHES、#ROSE TO THE OCCASION,並將絕美閃耀的限量色選收入如訂製精品的流金外包裝設計,打開來上妝,就像沉浸在名媛豪門中的頂級饗宴。

M.A.C璀璨國度6色眼影盤,$450



4. Dior

美到捨不得用!Dior今年聖誕節以凡爾賽宮為靈感,將金色大門上的太陽與百合花圖騰、方庭廣場的馬賽克磁磚、古典壁鐘,以及小特里亞農宮中地毯上的絢麗花卉,融入這次的聖誕系列。經典的5色眼影,以鏡面金色外殼展現華麗且精緻的聖誕氛圍,打開來的粉盤上則精緻浮雕著凡爾賽奢華圖騰,配色以宮廷舞會為發想,推出了#643 Golden Masquerade及#863 Soir de Bal兩款限定彩盤。

Dior高級訂製五色眼影——珍藏版,$640



5. YSL

走時髦又叛逆路線的YSL,今年聖誕節以金奢蕾絲為主題,結合了大膽編織叛逆網格和金色勾勒奢華蕾絲,呼應高級訂製服的叛逆不羈、慵懶鬆弛。四色眼影盤換上金奢蕾絲的雪白漆面外盒,眼影以金銅大地色系為主角,細閃深淺膚色、粉膚金與棕咖四色堆疊出眼神輪廓,不管是要淡妝還是華麗派對眼妝都可以搞定,每格眼影上還壓印著雪絨花與經典CASSANDRE標誌壓花,好有聖誕氛圍。

YSL節日限量版高訂四色眼影盒#024,$655



6. Guerlain

整個系列Bling Bling~Guerlain今年聖誕系列以「璀璨蜂芒」為主題,特別攜手法國藝術家Shourouk Rhaiem聯名,高訂深邃四色眼影盤外殼裝飾上Shourouk Rhaiem設計的水鑽鑲嵌眼睛,還為了聖誕節以全新玫瑰色系打造眼影色選,閃耀的金屬銅色可點亮雙眼,緞光酒紅色低調強化眼妝,深邃的紅色和細緻的粉紅色是絲絨霧光,可增添色彩和光澤。

Guerlain佳節系列OMBRES G四色眼影#888,$900



