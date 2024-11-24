42歲宋慧喬「喬妹」看上去零疲態感？獨家5招護膚飲食秘訣大公開

本人真的好瘦好漂亮！！



「很開心見到你們」、「餓死了」等了7年之久，終於再度訪台的「喬妹」宋慧喬，這次現身愛牌「未來美」活動，穿上一身白色洋裝，盤起頭髮露出直角肩，整個人閃閃發亮，又瘦又美，還親切講中文+放送飛吻超圈粉。行程滿檔的她，9月結束米蘭時裝週行程後當月底馬上旋風式訪台，臉上絲毫不見疲態感，顏值真的超耐扛，關於保養秘訣，這次不藏私全說了！

宋慧喬的私人保養5秘訣，一起來學如何締造滿40減20的肌膚狀態！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

42歲宋慧喬抗老保養5秘訣（IG@kyo1122；01製圖）

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1. 認真洗臉+按摩放鬆肌肉

42歲還能被叫「喬妹」，真的只有宋慧喬辦得到！被問到這麼忙，私底下都怎麼保養？宋慧喬透露，其實和大多數的明星一樣，自己最重視的就是要認真清潔。身為演員的工作，需要經常使用到臉部的表情，對她來說，臉部的肌肉按摩也重要，有時間的話會上美容院按摩，也會在家保養時搭配按摩。

2. 事先都要做好規劃

宋慧喬在台灣被讚譽是「童顏女神」，喬妹笑說第一次聽到有人這樣形容自己，自己對於變老其實不焦慮，但會希望可以老得慢一點，因此都有努力在保養。MBTI是超稀有的「INFJ」提倡者，宋慧喬承認自己真的「超J」，妥妥是個計劃控，她透露自己會有個行程計劃表，像是知道今天要來出席這個活動，從一個月前就會開始安排計劃，哪天要肌膚管理、哪天要瑜伽，一切都要照著計劃走。

3. 敷面膜是日常基礎

因工作關係經常要搭飛機，拍戲也需要常常熬夜，對宋慧喬來說，保濕是每天最重要的保養，私下很喜歡敷面膜，更透露這次出席活動前一晚，和工作人員都有敷未來美的面膜。除了日常按部就班的保養外，因本身皮膚偏乾，如果遇到需要急救的狀況，就會特別加倍使用精華液的用量，讓自己可以維持在好的膚況。

4. 少鹽料理避免水腫

隔了那麼久再到台灣，被問到這趟最想吃的台灣食物是什麼？宋慧喬笑說因為真的太久沒來了，好吃的食物有很多，但停留時間短，很可惜，且為了要用最好的狀態見大家，最近一直在做飲食管理，要等當天活動完結後，才會和工作人員們一起吃飯跟喝紅酒，並透露大家都喜歡吃餃子類。聊到飲控，她也表示現在只靠運動是瘦不下來的，飲食管理真的非常重要，她自己在料理上會著重少鹽，避免自己水腫。

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5. 心懷感恩適時紓壓

身為演員，為了要呈現最好的狀態，宋慧喬坦言每次接演一個新的角色，都是一種不小的壓力，但她知道這是演員都必須要面對的。但只要結束工作後，她會很快解除壓力，像是最近出席時裝週活動，就被身旁的朋友們稱讚狀態很好、看起來好像都沒壓力，她認為舒壓的方法就是對小事也抱著感恩的心。

最後喬妹也想和大家說，很謝謝大家對她的喜愛，未來還是會繼續努力拍戲，不讓大家失望，也祝福大家身體健康，今年還剩下幾個月，希望大家都能好好享受。（女神太溫柔了～）

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