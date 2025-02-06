皮膚乾燥起皮　8款高保濕Body Lotion推薦　Kiehl's敏感肌都用得

當肌膚水分流失，最先顯露的表徵便是膚觸粗糙、暗沉、乾扁、細紋老態浮現。然而不光臉蛋要留意缺水，身體肌膚的也必須從細節呵護起！



應對冬季，以及變化莫測的肌膚狀態，這幾年美體保養市場在質地、成分、潤澤度顯著提升，想要精緻地度過乾燥與顯老危機，以下「高保濕身體乳霜」清單是你的絕佳戰友。

冬天皮膚乾癢保濕必備，8大高滋潤度身體乳液清單，鎖住肌膚每一滴水分（點擊放大瀏覽）▼▼▼

8款精選滋潤度高身體乳液（1010 HOPE官網；01製圖）

+ 19

1. L'Occitane

乳油木保濕系列貴為L'Occitane當家經典不無道理！簡單的潤澤配方，以及秉持95%天然成分的堅持，甚至擁有高達25%乳油木果油滋養力，使產品擁有晚霜般的厚實感、包覆力，同時又兼具乳液般的絲滑使用感受，針對關節處、乾燥處厚敷，效果堪比晚安面膜。

L'Occitane乳木果豐凝潤膚霜 200ml，$400



2. Kiehl's

深受敏感肌民眾喜愛的特效保濕乳霜，今年更將經典保濕效能拓展至身體保養領域。同樣擁有南極葡萄醣蛋白、角鯊烷等高保濕配方添加，能延長肌膚鎖水續航力；外加上應對過敏反應的依克多因成分，能更立即舒緩乾燥不適、預防外界環境二度刺激。

Kiehl's特效超保濕身體乳霜 250ml，$340



3. Jo Malone London

回歸養膚儀式感的源頭，今年Jo Malone London不執著於香氛創作，反而更專注日常肌膚需求。「療癒賦活身心系列」旗下這款瑰潤滋養身體乳霜，擁有高潤度玻尿酸、乳木果油和維他命E可延續沐浴後肌膚水嫩、絲滑的膚觸，而使用過程綻放的木質花香氣味，更具有舒緩身心的治癒效果。

Jo Malone London瑰潤滋養身體乳霜 200ml，$775



4. Aesop

多數人熟知Aesop的護手霜作品，但可能鮮少留意這款有著穩暖辛香調的身體乳霜！融合乳木果油，以及小麥胚芽、甜杏精油，創造奶油般的絲滑觸感，貼膚且好吸收。而不同於人氣款的柑橘清香，這款大人味更有著神秘的辛香料、木頭香，更受中性市場喜愛。

Aesop Resolute Hydrating Body Balm 100ml，$290



5. L:A BRUKET

來自瑞典西海岸的保養品牌L:A BRUKET，是一個為沐浴儀式、身心淨化而生的有趣品牌。自香氣的研製，到講求單純與天然的成分，皆能顯露它回歸自然的核心價值。尤其這款以日本文化代表性的檜木作為靈感打造的身體乳，擁有溫暖且綿長的木質香韻，搭配潤度高卻不油膩的質地，完美兌現日式保養美學與北歐香氛文化間的火花。

L:A BRUKET 307限定檜木潤膚乳 240ml，$360



6. Sabon

對於身體養護Sabon向來很拿手，但今年品牌則企圖做一點不一樣的嘗試——接受敏感肌的測試！這款橄欖舒悅積雪草紓敏修護霜除了採用最核心的保濕配方橄欖，更於成分中添加能修復敏弱症狀、舒緩乾癢、不適感受的積雪草，質地潤而不油膩，親膚且包覆感十足。

Sabon橄欖舒悅積雪草紓敏修護霜 200ml，$390



同場加映：Vaseline僅排第三？10大最受小資女迎開架Body Lotion品牌排名（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

+ 23

7. Wildsmith

出自英國傑出園藝家William Wildsmith的同名品牌Wildsmith，是一個講究植物科學的歐式保養領導者。除了對於臉蛋需求的精準掌握度，菩提甘菊身體乳更專注乾燥肌膚的不受控性，將甜杏仁油、乳木果油、可可脂等成分相互結合，深入肌膚底層從根本解決缺水問題。

Wildsmith Hand and Body Lotion 300ml，$346



8. Lush

冬季耐不住餓，也使得甜美且溫暖的美食香調更受市場歡迎。總是在香氣、產品質地轉化上屢屢迸出新創意的Lush，這回更為椰棗布丁系列新增了潤膚乳品項。有機可可脂、赤鐵樹果脂及香草豆莢相互揉合，呈現出柔軟香甜的嗅覺體驗之餘，更提供肌膚一整晚的滑嫩膚觸。

Lush椰棗布丁潤膚乳



同場加映：有頸紋即刻顯老10歲 4步驟頸部保養抗老必學 附5款緊緻頸霜推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

+ 8

延伸閱讀：

2025最新「中性香水」10選！Byredo木質調溫暖有個性，Tom Ford這款玫瑰香回頭率最高

【持續更新】2025西洋情人節限定彩妝必買首選！雅詩蘭黛馬卡龍眼影、蘭蔻絲絨唇膏....Armani周年系列錯過可惜

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】