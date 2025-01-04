2025最新11款熟齡肌面霜推薦　DIOR貴婦級成分　ALBION高效鎖水

邊睡邊修復！隔天起來的皮膚真的好亮、好水！



睡得好，就老得慢！每次採訪女明星的凍齡保養秘訣，常會聽到一招就是「好好睡覺」，夜間是肌膚煥新修復的黃金期，身體的核心體溫會在夜晚11點開始下降，血液循環增強，而線粒體，也就是細胞的發電廠，得要在深度睡眠時才會加強產生。除了要想辦法提升睡眠品質，夜間最後一道的保養也很重要，選用好的保養品，可以透過肌膚的吸收和修復機制，延緩老化來報到。這次為大家整理推薦討論度很高的幾款「抗老乳霜」，發揮高效肌膚美容覺效果，讓你睡起來水水嫩嫩。

秋冬最新11款專櫃抗老面霜推薦，DIOR頂級奢華成分，Shiseido修復美白高效護膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

秋冬最新11款熟齡肌抗老面霜精選（ALBION官網；01製圖）

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1. DIOR極緻奢華凝金乳霜

美容界頂級奢華乳霜再創新境界！讓VVIP貴婦們唯一指定，DIOR最頂級的保養系列「極緻奢華護理系列」，亮點在萃取自全球前2%的珍稀葡萄藤蔓嫩芽，精選僅佔全酒莊25%的蘇維翁品種，每年僅採收一次、且需靜待6個月熟成、17道萃取工序，終能獲得滴滴精純的「依肯樹液金萃」，質地有一般型及豐潤型，可依照膚質、季節搭配使用。

不僅成分珍稀，瓶身包裝也奢華到不行，以義大利穆拉諾玻璃藝術為靈感，雙層玻璃壓製技術完美封存滴滴燦金瓊液，還有象徵依肯酒莊徽章的19.5K燦金皇冠，以真金打造，高訂鐳雕工藝以高達600°C高溫悉心進行3次鐫刻面熱處理，光擺著就自帶尊貴風範。

DIOR極緻奢華凝金乳霜（一般型）／（豐潤型）50ml



2. Neal's Yard Remedies乳香緊緻活肌面霜

來自英國的有機保養品牌Neal's Yard Remedies，上市10年的經典產品乳香臉部保養系列今年迎來首次升級。全系列獲得純素認證，質地更加輕盈，添加乳香、沒藥、橙花、柑橘、佛手柑等精油，在保養時還可以搭配嗅吸好好放鬆。銀色蓋子的「乳香緊緻活肌面霜」，適合抗老入門款，萃取自甜粟米的植物糖原，還添加乳木果油、可可脂保護皮膚並鎖住水分，推薦給肌膚乾燥、膚色不均或皮膚光澤度開始下降的大家。

Neal's Yard Remedies乳香緊緻菁華霜 50g，$660



3. Neal's Yard Remedies乳香極緻提升面霜

金色蓋子的「乳香極緻提升面霜」，適合有進階抗老需求的使用者。採用藏欖脂、巴西乳木果脂及青刺果油打造而成的有機複方植物配方，蘊含豐富的Omega-3和9，深層養護肌膚。質地上也更為豐潤，很適合熟齡肌、秋冬乾冷季節時使用。

Neal's Yard Remedies乳香極緻提升面霜 50g，$760



4. Domohorn Wrinkle Cream20

以膠原蛋白保養聞名的Domohorn Wrinkle，品牌熱銷半世紀的「Cream20」，今年迎來第21次升級啦！這次的升級添加了「發酵多效膠原蛋白」，還搭載「發酵修護推進技術」及「膠原彈力傳感技術」兩大革新技術，還有進化成分「黑棗精華」及全新成分「黃耆精華」，也再精調白米精華濃度至黃金比例，讓關鍵成分的滲透力再提升。包裝上也做了改變，採用Domohorn Wrinkle品牌色「Spring Blue」，蘊含「願肌膚青春永駐，如同春天生機般源源不絕」的美好祝願。

Domohorn Wrinkle Cream20 30g，$640



5. ALBION黃金植萃修護霜

誕生於東京銀座的頂級保養品牌ALBION，今年冬季推出「以油為底」的「黃金植萃修護霜」，嚴選了10大養膚成分，包含4種植物油「虎堅果油、印加果油、黃金荷荷芭油、鼠尾草油」、3種植物精萃「迷迭香葉精萃、枸杞蜜、木瓜果精萃」以及3種強化肌膚屏障成分「藍藻保濕精萃、巴西棕櫚蠟、蜂蠟」。柔軟綿密質地的乳霜，宛如輕油奶霜能一抹化開，可以塗抹在臉部及頸部，高效鎖住水分。

ALBION黃金植萃修護霜 40g



6. LA MER精華修復晚霜

全智賢私下就用這款！跨越半個世紀，LA MER終於推出晚霜了！全新「精華修復晚霜」，豐盈絲滑的親膚質地，一抹就能快速吸收，在肌膚上留下像敷過面膜的一層薄膜，摸起來細緻卻一點也不黏膩。夜間最後一道步驟上臉，就像敷了整夜的晚安面膜，隔天起來再上妝，真的會明顯感受底妝好貼。

LA MER精華修復晚霜 60ml，$3,820



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7. Shiseido晶鑽煥亮再生修護乳霜

資生堂今年全新升級「FUTURE SOLUTION LX晶鑽奢寵系列」，外包裝美到像藝術品，每一顆乳霜的蓋子都有一片獨一無二的西陣織，彰顯了日式美學的低調奢華，添加的成分更是大有來頭。

「晶鑽煥亮再生修護乳霜」蘊含日本高野山延命草、京都極上玉露以及高單位維他命C，像頂級奶油般滑順的乳霜質地，透過膚溫能溶於肌膚。香氣則是從梅花與檀木找尋靈感，聞起來細膩多層次，在保養時透過嗅吸更能好好放鬆。

Shiseido晶鑽煥亮再生修護乳霜 50ml，$2,800



8. Sulwhasoo雪花秀禦時緊顏參養乳霜／面霜

BLACKPINK Rosé、台灣國民老公許光漢愛用！雪花秀皇牌人參系列今年迎來全新升級，依照不同的膚況使用需求，在質地上有「面霜」與「乳霜」兩種可以選，「面霜」添加專利人蔘A醇TM，「乳霜」則添加維他命C衍生物。全新的調香，聞起來是，大推保養的時候一定要搭配先嗅吸，再將乳霜按壓在臉上。

Sulwhasoo雪花秀禦時緊顏參養乳霜／面霜 30ml，$1,090



9. Estée Lauder再生基因修復夜間面膜

Estée Lauder小棕家族又擴編了！今年推出了「再生基因修復夜間面膜」，突破性獨創「三效修護」，讓這瓶精華雙膜有三種功效，如精華密集修護、乳霜完美潤澤、面膜極速封存保養精華。宛如芝士般的澎潤Q彈質地，接觸膚溫瞬間化為輕盈薄膜，清爽不黏膩，無添加酒精，就連敏感肌和特殊美容後都適用。

Estée Lauder再生基因修復夜間面膜 65ml，$1,015



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10. Melvita有機堅果活膚緊緻面霜

被形容使用後「像幫肌膚鍍膜」的乳霜！有別於傳統的機能乳霜印象，今年全新升級改版，有著「＃ABA霜」暱稱的「有機堅果活膚緊緻面霜」，天鵝絨般的絲滑質地，完美調和有機摩洛哥堅果油、活酵摩洛哥堅果油，以及摩洛哥堅果果肉，搭配上特調的堅果花香，在保養的同時，還能感受堅果樹的療癒香氣。搭上環保永續的趨勢，這次在包裝上以優雅莓粉色呈現，還採用了40%可回收玻璃材質，還推出補充瓶，讓包裝可以重複使用。

Melvita有機堅果活膚緊緻面霜 50ml，$470



11. EVE LOM Time Retreat Daily Rejuvenating Cream

想跟上時下最夯的「早C晚A」，那就要鎖定EVE LOM Time Retreat系列！今年推出的「Time Retreat Daily Rejuvenating Cream」，添加頂級珍貴的保加利亞大馬士革奧圖玫瑰精粹，融合玫瑰純露及精油萃取，打開乳霜的蓋子，就能嗅聞道療癒又高級的玫瑰香氣，獨家逆時緊緻科技，含Retinol9結合燕麥益生元，脂質體封裝能幫助A醇完全滲透。輕盈精華乳質地，抹在肌膚上稍加按摩推開後，就能完全被吸收，肌膚上還會透出潤澤感，在外奔波一整天，回到家最後一步保養用它，真的會有種被寵愛的感覺。

EVE LOM Time Retreat Daily Rejuvenating Cream 50ml



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