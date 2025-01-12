Vaseline僅排第三？10大最受小資女迎開架Body Lotion品牌排名

冬季來臨，別讓肌膚悄悄流失保濕力！



這年頭當女生真的很不容易，除了臉部保養極為重要外，身體肌膚的保養更是不可馬虎。然而，市面上許多保養品品牌通常價格不斐、隨便一瓶動輒破千元，小資族在預算有限的情況下，如何能同時兼顧保養與荷包呢？其實想要擁有柔嫩光滑的美肌，不一定要靠專櫃才有效果，像全台各大連鎖藥妝的開架品牌也有不少性價比高的選擇。《網路溫度計DailyView》這次透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出小資女最愛的十大開架身體乳品牌，除了幫你的肌膚一掃暗沉與乾燥外，價格還十分親民，每一款都不超過一百五十元，讓你擦再多也不心疼。無論是想加強保濕還是美白提亮，這份清單都能一次滿足你，還不快把它們收入購物車裡。

小資女必看！冬季保濕不能少，10大平民開架Body Lotion身體乳液品牌排名（點擊放大瀏覽）▼▼▼

小資女必買10款開架身體乳品牌排名（強生；01製圖）

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NO.10 強生

在眾多護膚品牌中，強生以溫和配方成為許多消費者心目中的首選，尤其身體乳更是擄獲一大票死忠粉絲。強調全天候鎖水保濕的強生美體主張，一共推出三款身體乳系列，像是清爽不黏膩的水感乳液、深層滋潤肌膚的滋養乳液、淨透煥亮的透亮乳液等。這三種不只保濕，還能滿足各種肌膚的需求，成功贏得了小資族的青睞。

網友討論，

「嬌生作為老字號大品牌，滋潤度是很不錯的！」

「我覺得嬌生的乳液還蠻適合敏感肌的，不會太過悶熱，冬天晚上蠻適合擦四肢的」

「因為很便宜所以拿來擦腳底都很可以！」

「很便宜又好用的乳液，味道很濃厚香甜，可以持續一整天」



強生極致修護潤膚露 500ml，$46



NO.9 Mentholatum曼秀雷敦

小資族因為日常預算有限，對於保養品的選擇需要兼顧價格與效果。而曼秀雷敦的「AD潤膚乳液」被許多網友譽為「平價中的高效保濕選擇」，特別是針對乾癢肌的問題，這款主打無酒精、無色素，且通過敏感測試，為肌膚提供了溫和又高效的滋潤效果。無論是秋冬乾燥的季節，還是長時間待在空調環境中，這款乳液都能舒緩肌膚的不適感。

網友也紛紛大推，

「清爽不粘膩，保濕度也有照顧到，推」

「使用後感受乾癢程度真的有降低不少」

「塗抹在肌膚上不黏膩，而且有涼涼的舒緩的感覺，超療癒～」



曼秀雷敦AD潤膚乳液 200ml，$115



NO.8 Curél

作為日本知名品牌的Curél，一直都以針對乾燥、敏感肌的護理效果而聞名。其中這款「柔潤保濕身體乳液」，就是專門為了緩解乾燥敏感肌所研發的，特別適合在乾燥的秋冬季節裡使用。清爽不黏膩的質地，塗抹後能夠迅速被肌膚吸收，除了能提升肌膚的保濕力，還能舒緩因乾燥所引起的不適，加上經濟實惠的價格，因此廣受小資族喜愛。

「這款乳液超好吸收，一抹隔天依然水嫩嫩的」

「珂潤身體乳+1，保濕力對抗乾癢很讚」

「珂潤這罐真的好用，推一個」



Curél柔潤保濕身體乳液 220ml，$130



NO.7 雪芙蘭

到了冬天，愛美的女孩們不只著重保濕，更是追求白皙肌膚的好時機。深受台灣人信賴的台灣老牌雪芙蘭推出煥白果酸潤膚，以及透亮美白潤膚等兩款乳液，專為改善肌膚暗沉、提亮膚色而設計。這系列乳液不僅能提供深層的滋潤，還可以在寒冷乾燥的季節裡，持續為肌膚注入光澤和亮白感。對工作忙碌的小資女來說，能同時滿足美白與保濕雙重功效的乳液，絕對是保養的最佳首選；此外，不超過五十元的親民價格，也是吸引小資女的一大誘因。

「最不喜歡乳液擦完黏黏的感覺, 這款乳液完全沒有這個困擾」

「第一次嘗試果酸的身體乳液，效果意外的不錯，CP值頗高」

「膝蓋暗沉大概擦一個禮拜就有明顯改善」

「果酸那瓶不會太黏，吸收好，皮膚有變光滑感。」



雪芙蘭高效潤膚乳液——煥白果酸 350g



NO.6 KOSE

身為日本三大化妝品生產商之一的KOSE，除了粉餅廣受不少年輕女孩喜愛以外，還推出五種不同花果香的「Precious Garden身體乳」，像是蜜桃、玫瑰、莓果、花香、柚香等。這系列的身體乳不僅擁有保濕肌膚的效果，還能帶來如同漫步於花園中的香氣享受，讓每一次的保養都像是一場感官盛宴。

網友使用後也在評論區回饋，

「香氣味道讓人覺得很舒服，吸收效果快，對於乾燥肌也很有滋潤性」

「味道非常優雅清香，不黏膩，很清爽又保濕度夠」

「不到兩百元台幣（折合約50港元）的價格真的很便宜」

「這個玫瑰香味濃郁，護膚效果很不錯，價格實惠，塗抹很多也不心疼」



KOSE Precious Garden身體乳 200g



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NO.5 sebamed施巴

源自於德國的施巴，提供各種肌膚清潔與護膚保養的產品，其中主打保濕力長達24小時的抗乾潤膚露更是許多家庭的常備品。想要強化保濕的話，在洗後七分鐘使用效果最為顯著，驚人的吸收速度，給你全天候水嫩光滑。尤其是針對乾燥、敏感或脆弱肌膚，這款潤膚乳液可謂是最理想的選擇。其溫和的配方不只能舒緩乾燥敏弱、預防肌膚缺水，還能強化肌膚屏障、抵抗刺激。

網友表示，

「這款真的很好用！味道及乳液感很溫和柔順」

「洗澡後必擦，到了隔天早上皮膚都還是有嫩嫩的感覺」

「有次脫皮很嚴重是靠擦施巴的乳液慢慢恢復」

「敏感性乾燥皮膚的救星，Cp值很高的施巴，一罐可以用好久」



施巴抗乾潤膚露 200ml，$130



NO.4 Aveeno

同樣專為乾癢敏弱肌打造的，還有Aveeno的「燕麥高效舒緩保濕乳」。這款身體乳採用獨家的活翠燕麥成分，源自天然，具備極佳的保濕與修復作用，能溫和滋養肌膚，避免乾燥引發的緊繃、紅癢或脆弱感。無論是季節變換、寒冷乾燥的氣候，還是容易過敏的肌膚，這款乳液都能深層滋潤皮膚，給予肌膚長效且深層的保濕效果。

網友討論，

「我換季皮膚容易乾癢，用這個可以解決，不過有點難推」

「這瓶真的是乾肌的救星」

「個人覺得保濕很給力，推一個」

「我是個換季就開始長蕁麻疹的人，身體癢到爆炸，擦一點確實有點幫助，味道是燕麥味，滿討喜的」



Aveeno燕麥高效舒緩保濕乳 354ml，$174



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NO.3 Vaseline凡士林

堪稱平民乳液的Vaseline，經常洗版各大社群版面，同時也是網友公認人氣必買的身體乳。除了有深層保濕系列外，還針對女孩們的愛美需求推出美白修護系列，從日常的乾燥護膚，到對抗肌膚暗沉、均勻膚色通通有，它的功能性和親民價格讓多數網友都愛不釋手。極高的性價比品質在網絡上獲得7,913筆聲量，成功躍升為開架身體乳品牌中排名第三的熱門選擇。

網友大推，

「便宜又好用整個大推啊!」

「凡士林乳液真的不錯，價格也不貴」

「推凡士林，便宜到天天豪爽用也不心疼，之前秋冬可以一周用掉一瓶」

「凡士林+1，保濕度也很OK，最近看特價就有多買了」



Vaseline凡士林透亮修護潤膚露 400ml，$39.9



NO.2 CeraVe

CeraVe的產品一直以來都以高性價比著稱，尤其是身體保濕乳的聲量更是高達9,722筆。這款最大特色在於它不只能深層保濕，擦完也不會有黏膩感，其溫和成分對於敏感肌十分友好，甚至連臉部肌膚也能安心使用。無論是乾燥季節還是潮濕天氣，這瓶乳液從臉部到身體都能輕鬆應對，一次即可搞定全身的保濕需求，也因此成為了各大連鎖藥妝店中回購率最高的身體乳之一。

「現在每天都擦Cerave，皮膚很少乾癢了，用過很多款乳液乳霜，覺得還是CeraVe最優秀」

「CeraVe真的是秋冬的神隊友，保濕超有感」

「用過CeraVe就回不去妮維雅了」

「這款乳液擦起來不會有黏黏的不適感，個人很喜歡」



CeraVe長效保濕修復乳 236ml，$135



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No.1 NIVEA妮維雅

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析來看「開架身體乳」，本次調查由NIVEA身體乳拿下排行榜冠軍，其聲量高達11,207筆。專為亞洲肌膚設計的NIVEA乳液推出各種美白系列，不管是VC淨白透亮奇肌雙管精萃凝乳、PHA煥膚柔嫩奇肌雙管精萃凝乳，還是經典款的Q10维他命C緊緻潤膚露，每一款都主打美白與保濕兼具的核心功效，能改善因日曬造成的色差問題，因此成為不少愛美人士的保養首選。此外，NIVEA還針對夜間保養推出了專屬的「加倍美白緊緻乳液」，讓肌膚在夜晚時進行最佳的黃金修復，一覺醒來煥發亮白光澤。

網友也大推，

「這瓶有效！我每晚擦腳背真的白很快」

「夜間那罐是最近的愛將！個人覺得擦完隔天皮膚更嫩更亮，而且吸收度很好」

「一開始只是無腦擦 ，後來發現皮膚真的有亮一號才轉死忠粉」



不過，關於NIVEA乳液也有個都市傳說，不少網友在上討論長毛問題，

「妮維雅真的有效，只要能接受長毛跟香味」

「我都拿來擦眉毛，看能不能茂密一點」

「這是我擦過最有感的長毛乳液」



NIVEA Q10維他命C緊緻潤膚露 400ml，$59.9



開架身體乳品牌TOP 10（網路溫度計DailyView提供）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月04日至2024年11月02日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】