韓國藥妝店OLIVE YOUNG最熱賣面膜排行　第一名勁保濕香港都買到

新年到來，又到了回顧一整年的時刻了！



美妝控們到韓國旅遊必安排到行程的OLIVE YOUNG，可以買到最新、最高討論度的各式美妝產品，每年的熱銷排行榜也都會成為指標。OLIVE YOUNG 2024年度「最熱賣面膜」排行榜已熱騰騰出爐，趕快把清單存起來，還沒敷過的可以入手試試。

韓國OLIVE YOUNG 2024年全年熱銷面膜排行榜，告別乾燥一夜回復狀態（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國OLIVE YOUNG熱銷面膜排行TOP 5（Biodance；01製圖）

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TOP 5 SKINFOOD純素胡蘿蔔素鎮靜護理棉片

為泛紅肌膚設計，即刻補水、鎮靜肌膚的保濕鎮靜濕敷棉片！添加天然胡蘿蔔籽油所萃取的胡蘿蔔素成分，保濕的同時達到抗氧化的功效，作為妝前保養，為肌膚保濕舒緩，也能作為睡前保養，舒緩補水潤澤肌。洗臉後在兩頰或需要保濕舒緩的部位敷上棉片，約5-10分鐘後按摩使肌膚吸收精華液。

TOP 4 Torriden低分子透明質酸保濕舒緩軟膜

由OLIVE YOUNG小編特別嚴選的Torriden低分子透明質酸保濕舒緩軟膜，藍色包裝款主打保濕補水，幫助調節肌膚油水平衡，在家也能享受SPA級的護膚待遇。使用方法很簡單，只要將水倒進蓋子，攪拌面膜粉，可以依據喜好調整稠度，再全臉均勻塗抹，等面膜敷到成形後約10～15分鐘就可以拿下。

TOP 3 Biodance Bio Collagen Real Deep Mask

主打邊睡邊敷面膜，深得許多韓妹喜愛的Biodance Bio Collagen Real Deep Mask，一片抵一瓶34克安瓶，隨著貼上肌膚的時間越長，面膜會從原先的乳白色，逐漸變成透明，趁著睡覺時為肌膚注入養分，隔天起床上妝會更為服貼。非常適合當熬夜急救面膜，追劇、加班，隔天也能有好臉色。

TOP 2 MEDIHEAL茶樹舒緩護理保濕導入精華面膜

到韓國必需要狂掃貨的MEDIHEAL面膜，2024年憑著茶樹舒緩護理保濕導入精華面膜再度獲獎，訴求淨化毛孔、調節過多油份，還可以提高保濕效果，改善肌膚平衡，是許多油痘肌保養蜜糖。像絲綢般柔軟的竹纖維素面膜材質，可生物降解，適合所有臉部形狀，內行都是一次好幾盒在帶。

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TOP 1 Torriden低分子透明質酸深層保濕面膜

已經上榜超多次，2024年再度拿下OLIVE YOUNG熱銷冠軍的Torriden低分子透明質酸深層保濕面膜，主打添加玻尿酸保濕成分，每片面膜注入一瓶Torriden精華液，搭配純素纖維面膜，能夠完美服貼在肌膚。快速幫肌膚補水，很適合在妝前敷，或是急救補水，快速幫肌膚充電，嚴選純淨及純素配方，在保養的同時也守護地球，屬於閉眼跟買都不怕踩雷的一款。

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