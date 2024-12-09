Threads脆上8款網友力推爆紅美妝清單　護膚保養、化妝順髮統統有

脆友跪友推的梳子真的很好用！



繼Facebook、Instagram後，現在大家最愛使用的社群平台Threads，以純文字分享為主，不需要兼顧照片、排版風格，想聊什麼、愛問什麼通通都可以。小編幫大家網羅近期在Threads上爆紅的美妝清單，還沒用過這些寶藏好物的女生們，趕快跟買一波！

Threads網友推薦熱門美妝8款整理，快來看看是哪些寶藏好物！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Threads脆友推薦8款熱門美妝保養整理（01製圖）

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1. Paula's Choice水楊酸身體乳

以水楊酸身體乳打出品牌高知名度的Paula's Choice，也憑著這瓶身體乳在Threads上爆紅一波！蘊含最高濃度2%水楊酸，溫和去除老廢角質，清爽的身體乳可同時提供肌膚充足保濕度。除了拿來塗身體、手肘膝蓋外，有不少脆友／跪友分享，容易流汗的人大推洗澡後拿來塗腋下，有帶走味道的神奇魔法。但小編還是要提醒，每個人的膚況及耐受性不同，使用前還是要先局部測試喔！

2. 妝漾3D彈力順髮梳

頭髮會影響一個人的顏值，不想頂著一頭糾結亂髮，好用的梳髮神器必須有！在Threads上討論度很高的妝漾3D彈力順髮梳，玫瑰金的配色，加上彈力設計，還有特製的簍空，在洗頭後吹整時，可以發揮作用，讓頭髮更快吹乾，一支百元甜甜價就能收。

脆友／跪友評價：

「梳頭髮完全不痛」

「洗完頭輕鬆梳開打結」



尤其是長髮女孩們，真的推薦可以入手一支。

3. KISS ME Heroine Make速效除防水睫毛液

被譽為是卸睫毛神隊友，連防水睫毛膏也能輕鬆搞定！齒狀刷頭可以沾取適量的卸除液包覆睫毛，不需要搓揉就能將睫毛膏卸除，無香料、無酒精、無界面活性劑，使用時不熏眼。

脆友／跪友點評，

「再難卸的睫毛膏都可以卸乾淨」

「從來沒有卸睫毛那麼快」

「買了這支才完全卸乾淨」



4. 護妍天使隱形痘痘貼（水楊酸添加）

長痘痘時真的會讓人很心煩，特別是有上妝需求，更需要痘痘貼加強防護及發揮神隱功效！以隱形痘痘貼受到關注的護妍天使，光痘痘貼就有很多種選擇，其中最受歡迎的是水楊酸添加款。

脆友／跪友好評蓋樓：

「真的很薄、很隱形」

「用過最隱形的痘痘貼」

「櫃子裡至少都會放一盒」



5. Neutrogena露得清維A醇抗皺修護新生面霜

這幾年超紅的A醇保養熱潮，各品牌都在推，但Neutrogena的維A醇抗皺修護新生面霜，不僅受到許多Youtuber推薦，在Threads上討論度也特別高。無添加Paraben、無添加礦物油、無添加染料，雖然是霜狀質地但很好吸收，隔天也不會出油，A醇新手也適用。

脆友／跪友點評，

「平價又好用」

「同系列眼霜也超好用」



6. heme臥蠶陰影筆

這幾年聲勢大漲、連香港也有售的台灣品牌heme，產品推陳出新快、價格又甜，在Threads的熱度也超級高。這支臥蠶陰影筆，不是品牌的主打，但很多人用過都會驚呼超好用，價格也是甜到不行。

脆友／跪友分享，

「不會下手過重變黑眼圈」

「妝效很自然」



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7. heme GLOWY HIGHLIGHTER COMPACT

heme在Threads上真的紅到不行！網友們開箱大推的霧面打亮餅，超大一顆可以用在淚溝、法令紋等凹陷處，立刻創造出幼態感，目前已賣到大缺貨。還買不到的大家，heme的光澤打亮也有一票人狂推，獨特的濕式烤粉技術，只要少許用量就能讓肌膚散發自然的光感，也是超大一顆可以用到天荒地老。

8. Solone訂製舒芙蕾海綿

同樣也是這幾年關注度超高的台灣美妝品牌Solone，也是走價格親民入線。在Threads上受到討論的訂製舒芙蕾海綿，被讚是底妝打底神器，觸感很彈、上妝快速又均勻，連邊邊角角也能顧到，很多脆友／跪友都是好幾顆在囤貨，也有專業彩妝師推好用。

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