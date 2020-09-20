【減肥】一到周末假日就容易暴飲暴食？打破肥胖危機要養成5習慣

為什麼我會在周末吃這麼多？營養師Lauren Sullivan說，人們經常把飲食與減壓聯繫在一起，以為這樣可以減輕壓力，導致假日時隨心所欲地吃任何東西，最後因為吃得太多、喝得太多，體重飆升變胖。建議善用正念飲食，有意識地覺察飲食行為，放慢用餐速度，自由掌握飲食，不用禁食也能夠減少周末暴飲暴食的機會。

防周末暴飲暴食 打破迴圈養成5習慣

根據克里福蘭醫學中心，針對周末暴飲暴食的習慣，營養師Lauren Sullivan建議要養成這5個習慣有助克服周末的暴飲暴食。（按圖了解👇👇👇）

1. 不要禁食

Lauren Sullivan表示，當你強迫自己在一周內嚴格要求飲食時，這就給自己帶來了一個可以暴飲暴食的機會，這對你的身體和精神狀態都是不健康的，因為身體難以同時處理過多的卡路里，這種突然的熱量暴增會使得身體儲存過多的熱量。她建議如果想要享受一點小點心時，適量地吃一點，不需極端地禁食，這樣就不太可能在周末反彈和攝取過量飲食了。

2. 享受食物

隨著生活節奏愈來愈快，人們短短幾分鐘就解決了一餐，這絕對不是在享受食物。正念飲食是一種專注覺察當下的飲食行為，練習放慢腳步、慢慢吃，享受食物給你帶來的良好氛圍，因為當有意識地進食時，你更能夠感受身體的飢餓和飽足感，不需要吃太多也會感到滿足，從而減緩情緒化的飲食方式，這有助於緩解許多飲食失調、焦慮等疾病，還有體重管理。

3. 規律進食

談到體重的增加，是否規律進食也十分重要。Lauren Sullivan表示，人們傾向於一整天什麼都不吃，而把所有食物一次集中在夜間吃完，這樣當身體處於極度飢餓的狀態，吃飯速太快，大腦感覺飽時，已經進食太多了。

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4. 撰寫日誌

Lauren Sullivan分享，有一個客戶去年體重增加，當他們開始記錄食物時，發現會有吃宵夜的習慣，如果你能察覺看到就能改變它，這樣可讓你在選擇食物時有更多的自制力。

5. 放慢用餐速度

大腦在用餐時的20到25分鐘左右會意識到飽腹感，當你吃得太快的時候，在飽腹之前是不會意識到的，練習放慢用餐的速度才不會攝取過多的熱量。Lauren Sullivan表示，食物作為一種燃料，沒有什麼絕對不好的食物，所以心情不好時適量地吃一些沒有關係，重要的是如果你能留意自己在做什麼，沒有什麼是禁忌的，你可以自由地運用飲食，不壓抑也能夠減少暴飲暴食的機會，不過，若你仍然有周末吃東西的衝動，遲遲無法改善，務必尋求諮詢心理醫生的協助。

參考資料：How to Stop Overeating on Weekends

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