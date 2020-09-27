減肥｜不吃澱粉、限醣飲食可健康瘦身？專家指這種減重方法有效…

限醣飲食、極低碳水化合物飲食、生酮飲食、168飲食，最近網路出現眾多減重飲食，一項最新研究則發現，低醣飲食，配合高脂肪、高蛋白質飲食攝取，加上限制進食時間，可在4至8周內減輕1成至1成5的體重。

不過，台灣減重權威、國防醫學院教授祝年豐指出，這類減重方法容易使身體產生「生酮飲食效應」，酮體升高，造成酮酸中毒及電解質不平衡，出現脫水、食慾下降、噁心等症狀，能在短期變輕，但不能長期執行，否則一定出問題。

臨床顯示，降低碳水化合物的攝取，可以刺激胰島素分泌，減少飢餓感。但每日碳水化合物的攝取量低於100克時，在燃燒蛋白質和脂肪時，也會產生酮體，大量酮體將引起頭暈、精神不濟、燥熱，以及尿液酸臭等酮酸中毒。

相關文章：【減肥】一到周末假日就容易暴飲暴食？打破肥胖危機要養成5習慣👇👇👇

至於短時間內大量攝取高脂肪、高蛋白質，確實也有助於控制體重，但這不適合糖尿病患及心血管疾病患者，恐引發高血脂，或影響三高慢性疾病控制。

相較之下，時下較流行的168飲食、52飲食，則來得健康許多，例如，集中在8小時內用餐，如果是早上10點至傍晚6點，攝取3餐，則中間就有16小時屬於禁食狀態。

祝年豐表示，這類限制飲食時間的減重方法效果也不錯，但執行時，必須生活作息正常，如果早上爬不起來，等到中午才吃第一餐，則效果就會打折扣。

請按圖了解日常食物中的蛋白質含量︰

+ 7 + 7 + 7

相關文章：【蛋白質】每天要吃幾多這樣計！50種常吃食物蛋白質含量一文看清

至於限醣飲食確實成效不錯，約在6至8周就能減去7至8公斤。祝年豐說，最近審閱台灣1項研究成果，發現低醣飲食，配合多吃肉，加上限制用餐時間，可以提升減重效果，達到體重的1成至1成5。

不過，吃了太多肉類，攝取過多脂肪、蛋白質、膽固醇、飽和脂肪與普林，將增加腎臟負擔，提醒民眾，不要自行嘗試，應該在醫生及營養師的評估及監測身體狀況下，執行飲食控制，才能將風險降至最低。

延伸閱讀：

168間歇性斷食適合你嗎？ 這3種人可別輕易嘗試！

胃夾減重不切胃 術後遵守3階段飲食法不復胖

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】