韓國髮型師講解　最新秋冬4款棕色系染髮趨勢　細霧摩卡低調高級

秋冬髮色又有一款爆紅了！



由AVEDA邀請韓國客座染髮講師Jae Young專為亞洲膚色所設計的「細霧摩卡」，在日常百搭的棕色調髮色中增加細緻層次感，不挑膚色人人都好駕馭！

韓國專業髮型師講解，2024、2025秋冬染髮4款流行髮色，首選低調自然不失時尚！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國髮型師推薦秋冬 最新4款棕色系染髮髮色（IG@chahong_official；01製圖）

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1. 細霧摩卡

專為亞洲市場所設計的「細霧摩卡」，不同於一般偏暖或偏冷的棕色調，這款融合了不同深淺冷暖色調的中性色，搭配細膩的挑染，遠看能展現柔和的霧感光澤，近看則有細緻的色彩層次，非常適合喜歡低調高級的女生！

台灣AVEDA資深染髮講師Meggy也分享 : 「未來髮色趨勢強調髮質與光澤表現，要懂得從細節提升精緻度。」使用《AVEDA花植純色染膏》透過獨家光譜調色技術與93%天然成分萃取，染髮同時能高度保護髮絲，為髮色增添一抹高級內斂的健康光澤。

2. 漸層摩卡

不同於細霧摩卡在頭頂區塑造出光圈感，漸層摩卡則是從頭頂到髮尾由深到淺的漸層，更適合那些不想要頻繁補染的人！髮根接近原生髮色，即使長出新髮也不明顯，髮尾淺淺奶茶摩卡色，則能盡情嘗試大膽風格，是一款兼具日常實用又前衛時髦的髮色。

3. 摩卡紅棕

今年秋冬帶著紅棕色調的髮色真的大流行！韓妹們都搶著染！想嘗試這些帶著紅棕色調的髮色，這款摩卡紅棕是最好的選擇，融合摩卡色奶霧般的輕盈，降低了紅感，使髮色更顯年輕不老氣！髮絲感的手刷挑染也讓髮色呈現夢幻的層次感。

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4. 可可摩卡

喜歡走低調氣質路線的，這款可可摩卡色超推~內層是接近原生髮色的深可可色，頭頂區外層染上淺一階的摩卡色，不僅讓頭髮自帶光圈，還呈現立體豐盈的髮量感！這種深淺搭配也是亞洲女生接受度最高的髮色，顯氣質又好維持，誰染誰美絕不翻車。

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