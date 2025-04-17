瘦出虞書欣同款薄片背 日本超人氣4招瘦背運動 每日僅須8分鐘
撰文：女人我最大
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明明沒有很胖，但只要背一厚，人看起來就虎背熊腰，顯壯又有年紀。演出《蒼蘭訣》小蘭花一角爆紅的虞書欣，每次只要大秀「超薄美背」，就會登上熱搜話題。
到底要怎麼練出零贅肉的美背？這次要來推薦日本美體師佐川裕香示範的「瘦背運動」，在網絡點擊率已破4000萬，連台灣藝人Melody之前也分享過在家跟練成效驚人，小編精選幾組動作，趕快跟著動起來！
打破虎背熊腰魔咒，日本減肥健身Youtuber教路，4招輕鬆瘦背練出虞書欣同款薄片美背（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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《蒼蘭訣》虞書欣瘦身露薄片美背
小蘭花變小魚乾了！之前總因為肉肉身材遭到黑粉抨擊的虞書欣，在瘦身有成後，不吝嗇展現好身材，尤其零贅肉的薄片美背也讓網友驚呼：「太美了！」。
4招瘦背運動
1. 擴胸伸展
採站立姿勢，背部挺直，雙手向前手掌打直，往兩側伸展，手掌朝外，連續進行動作30秒，速度不用快，重點是全程背要打直，感受背部發力。
2. 拱背開胸
吐氣時身體向前做拱背動作，雙手在大腿前自然垂放，吸氣時，轉動肩膀由前往後，帶動手臂向後伸展，手掌由外向外翻轉。動作持續做30秒。
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3. 伸展肩胛骨
雙手合十手心朝下放於頸後側，往頭頂向上伸直手臂，再回到脖子後方，跟練動作都要盡量放慢，去感受肩胛骨及背部上方肌肉有在施力。
4. 雙臂畫圓
雙手向兩側平舉打直，穩定核心力量，以畫圓的方式帶動雙手，先向前畫圓15秒，再向後畫圓15秒。
邊追韓劇邊跟練～即將到來的夏日，一起大方露美背吧！
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