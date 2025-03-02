節食但冇瘦到？可能中咗減肥5大常見地雷　唔好令努力戒口全白費

明明很努力節食了，但還是瘦不下來？



其實，你可能在不知不覺間踩中了減肥地雷，讓所有努力都白費！以下整理出瘦不下來的5大常見原因，快來看看自己是否也中了幾項，找出影響減重成效的關鍵！

常見瘦唔到嘅人5大特徵，再努力都冇用，阻礙你減肥的錯誤習慣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5大常見導致減肥沒顯著成果原因（pexels@Andres Ayrton；01製圖）

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1. 不吃早餐，讓代謝變慢

許多人以為不吃早餐能減少熱量攝取，但事實上，這可能導致血糖波動、飢餓感增加，甚至讓新陳代謝變慢，反而更難瘦。早餐就像是為身體「開機」，有助於啟動代謝與燃脂機制。若長時間不吃早餐，身體可能進入「節能模式」，減少熱量消耗，影響減重效果。

2. 飲食不均衡，過度攝取炸物與精緻糖

不少人習慣省略正餐，改吃零食，誤以為「吃少一點」就能瘦。然而，零食往往高熱量、低營養，容易導致血糖快速上升，反而加速脂肪囤積。尤其是油炸食品、精緻糖，攝取過量不僅影響瘦身，還可能導致發炎、皮膚變差。想有效減重，應該選擇高蛋白質、高纖維的天然食物，讓身體獲得足夠營養，避免過度飢餓。

3. 熬夜、作息紊亂，影響脂肪燃燒

生活習慣對減肥影響巨大，熬夜、缺乏運動、壓力過大，都會讓新陳代謝變慢，讓減重變得更困難。長期熬夜會影響瘦體素（負責控制食慾）與飢餓素（讓人更容易餓）的分泌，讓人不自覺吃得更多，甚至偏好高熱量、重口味的食物。研究顯示，熬夜者每日平均多攝取約300大卡，長期下來體重自然上升。因此，規律作息才是減肥成功的關鍵！

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4. 缺乏運動，熱量消耗不足

現代人生活忙碌，長時間久坐、不愛運動，導致每日步行數量少於3000步，熱量消耗大幅下降。運動不只是燃燒脂肪，還能維持肌肉、提升代謝，讓身體更容易消耗熱量。想減重卻不運動，效果自然大打折扣。即使沒有時間去健身房，也可以選擇快走、深蹲、樓梯運動等簡單動作，讓身體維持基本的活動量。

5. 壓力過大，影響荷爾蒙與食慾

情緒對減肥影響不容小覷！當壓力過大時，身體會分泌皮質醇（壓力荷爾蒙），容易讓人產生情緒性進食，特別是渴望甜食、油炸物來獲得安慰。此外，長期壓力也可能造成荷爾蒙失衡、新陳代謝下降，讓體重卡關。學會適時放鬆，透過運動、冥想、深呼吸來舒緩壓力，有助於改善體脂堆積問題。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】