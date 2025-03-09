50歲美魔女謝金燕7招抗老瘦身秘訣　24小時做「1事」能無痛減肚腩

今年50歲的謝金燕，不僅擁有修長的大長腿和迷人的腹肌，還以170公分的身高長年維持在47公斤左右的完美體態。



她最近在小紅書上大方分享了自己的變美變瘦秘訣，再次引發「台灣女生真的很抗老」的話題討論。以下就帶你一探「姐姐」謝金燕累積多年的美麗秘笈，讓我們趕快學起來，從此變得更美、更瘦、更健康！

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50歲美魔女謝金燕 7個日常減肥秘訣（IG@jeanniehsieh___bbb；01製圖）

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1. 不喝含糖飲料

首先，謝金燕強調戒掉含糖飲料是她減肥的頭號秘訣。那些看似美味的飲料，其實暗藏著高熱量的陷阱。她建議用無糖茶或清水取代這些甜滋滋的誘惑，既能解渴又能避免多餘的糖分攝入。這個小小的改變，不僅能讓你輕鬆減少熱量，還能慢慢改變你的口味習慣，讓身體在不知不覺中變得輕盈。

2. 24小時縮小腹

不論何時何地，謝金燕總是保持著縮小腹的習慣。這聽起來簡單，卻是她保持平坦小腹的秘密武器。無論是站著、坐著還是走路，她都會有意識地收緊腹部，這不僅能夠鍛鍊核心肌群，還能改善體態。

3. 追劇也不忘運動

對於忙碌的現代人來說，追劇是放鬆身心的好方法，但謝金燕卻不忘在追劇時進行簡單的運動。她會在劇情緊湊的時候做一些簡單的伸展或深蹲，讓整個身體都動起來。這樣的「邊看邊動」，不僅讓她的時間使用更有效率，還能避免久坐帶來的健康隱患。

4. 不熬夜、不喝酒

最後，謝金燕強調充足的睡眠和遠離酒精是保持健康的重要一環。熬夜和飲酒不僅會影響皮膚狀態，還會讓新陳代謝變得緩慢，進而影響體重管理。她堅持早睡早起的生活作息，讓身體有足夠的時間修復和再生，從而保持最佳狀態。

5. 一天吃8顆蛋，謝金燕公開減肥餐菜單

謝金燕曾經公開過自己的體重只有46kg，身高170cm的她，這數字只能說是仙女體重！在積極瘦身的時候(姐姐還需要嗎？)，她也有一份驚人的減肥菜單，一天就要吃掉8顆蛋！馬上來看謝金燕的減肥餐吃什麼！

早餐：2根香蕉+一顆飯糰

午餐：6顆水煮蛋+2顆小肉粽+能量飲、運動飲料

晚餐：2顆水煮蛋+1/4片肉乾+運動飲料



原理類似蛋白質減肥法，三餐皆以蛋白質食物為主，網路流行的「牛排減肥法」也是相同道理，主食多吃蛋白質可以增肌減脂、延長飽腹感，適合有在運動瘦身的朋友，但食用水煮蛋的份量，還是要依據個人身體條件並聽從營養師的建議，避免膽固醇過量。

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6. 減肥「續航力」最重要，能走到最後才是贏家

姐姐謝金燕曾分享她的瘦身小習慣，看起來都不是太艱難，但重點是她「堅持了半輩子」！謝金燕說：「說起來簡單、執行起來巨困難！『續航力』才是成功的最大關鍵，能走到最後的才是贏家！」

7. 自律習慣了，就跟呼吸一樣自然

看起來很簡單的小習慣，要天天做到、連續20年以上談何容易？謝金燕說：「大家會覺得規律的生活很無趣，但對我來說，這是一種自律，習慣了以後就會跟呼吸一樣自然，很多人會問我為什麼要給自己這麼大的壓力，但其實這不是壓力，而是我已經把它融入了我的生活，我除了睡覺以外，我隨時都在縮小腹，這麼做是因為覺得我很棒！可以讓畫面變得漂亮，把自己打理好，也是一種美化市容的方式。」

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