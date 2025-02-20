中醫理論6個瘦身穴位　每日按摩輕鬆減磅促進消化　減肥事半功倍

冬天天氣冷，身體循環代謝變差、也更懶得動！



該如何提高身體循環代謝呢？「穴道按摩」一直都是中醫不斷提倡的養生之道，透過人體自帶的瘦身穴，刺激穴道達到改善身體氣血循環，搭配飲食控制減肥更事半功倍。

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6個中醫理論減肥穴位 附埋線和穴道按摩比較（小紅書@你餓不餓我餓；01製圖）

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為什麼穴道按摩有助瘦身？

按摩穴道有助於減肥的原理主要基於中醫的理論，認為人體的能量和功能運行依賴於經絡系統的通暢，透過穴道按摩，可以幫助促進我們身體代謝，通過刺激特定的穴位，改善身體的氣血循環，幫助身體更有效地燃燒脂肪。

同時，某些穴位能增強脾胃的運化功能，促進食物的消化和吸收，減少食物在體內的堆積，亦能調節內分泌系統，特別是影響食欲和脂肪儲存的激素，從而幫助控制體重，刺激特定的穴位，也能促進體內水分的代謝，減少水腫型肥胖。

人體自帶的6個瘦身穴

在中醫理論中，刺激某些穴位可能有助於調節身體的代謝和消化功能，從而支持減肥過程。以下是六個常用於輔助減肥的穴位：

1. 中脘穴：位於上腹部，能調節胃腸功能，促進消化，減少食欲過旺

2. 關元穴：位於下腹部，能補腎壯陽，調節下焦的氣血運行，有助於改善代謝

3. 足三里穴：位於小腿前側，常用於增強脾胃功能，促進消化吸收，增強體質

4. 三陰交穴：位於小腿內側，能調節肝、腎、脾三臟功能，對水腫型肥胖有一定效果

5. 脾俞穴：位於背部，能調節脾臟功能，促進體液代謝，減少體內濕氣

6. 曲池穴：位於肘部外側，常用於清熱解毒，對於調節身體內部平衡有幫助



這些穴位的刺激方法包括針灸、艾灸或指壓按摩等，除了自己平常可以利用按摩小道具來進行這些穴位按摩，若要嘗試針灸、艾灸或埋線，建議由經驗豐富的中醫師操作，以確保安全和效果。

埋線和穴道按摩，哪種效果好？

埋線和穴道按摩都是基於中醫理論的療法，常用於促進健康和輔助減肥，兩者各有優勢，可依個人的需求和身體狀況來做選擇，以下列出兩者之間的比較：

埋線優勢

持續刺激：埋線是在穴位處植入可吸收的蛋白線，提供持續且長時間的刺激

相對省時：通常每次治療間隔數週，對於時間有限的人來說較為方便

深層效果：可對穴位產生較深層的刺激，對於某些慢性問題可能效果較好

考量因素：需要由訓練有素的專業人士進行，以確保安全，且可能有輕微不適或感染風險，需要注意術後護理



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穴道按摩優勢

安全性高：一般來說，穴道按摩相對安全，副作用少

放鬆效果：同時具有放鬆和減壓的效果，對身心健康都有益

調整靈活：可以根據個人狀況靈活調整按摩的力度和時間

考量因素：需要定期進行才能看到明顯效果，效果可能因人而異，需要有耐心



若希望獲得持續的作用且能接受微創療法，埋線可能是個選擇；若偏好非侵入式和放鬆的方法，穴道按摩可能更合適，無論選擇哪種療法，皆建議諮詢專業的中醫師或健康專家，以獲得個人化的建議。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】