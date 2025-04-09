《白雪公主》Rachel Zegler身材勁索　私下5招瘦身鍛鍊技巧全公開

迪士尼真人版電影《白雪公主》話題不斷！由「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）飾演邪惡皇后、麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）飾演白雪公主，強大陣容引發關注。



其中，身高157公分、擁有拉丁裔血統的麗素莎嘉娜更因個人言論爭議成為熱議焦點，雖然她的膚色與經典白雪公主形象不同，但卸下戲服後，她的小麥色肌膚與完美曲線展現獨特魅力，散發出迷人風情，依然讓人移不開目光！

真人版電影《白雪公主》主角Rachel Zegler，私下身材比例極完美，拆解她的私藏5個維持身材減肥要領（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Rachel Zegler 5大維持身材瘦身法（IG@rachelzegler；01製圖）

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《白雪公主》麗素莎嘉娜身高157公分身材超火辣！

擁有拉丁美裔血統的麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）以深邃五官與精緻外型備受矚目，雖然身高僅157公分，但她善於運用穿搭技巧修飾比例，展現完美身形，完全不受身高限制。此外，她的身材曲線同樣令人驚艷，不僅擁有傲人上圍，纖腰翹臀的完美比例更是絲毫不輸「壞皇后」姬嘉鐸（Gal Gadot）。究竟麗素莎嘉娜如何鍛鍊出這樣的迷人曲線？馬上帶大家一起來揭秘！

《白雪公主》麗素莎嘉娜5招減肥身材維持技巧

1. 多元化運動，提升身體機能

麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）熱愛變化，不侷限於單一運動方式，而是透過舞蹈、健行來維持身材，這些運動不僅能增強肌肉力量，還能提升靈活度與心肺耐力，讓她在忙碌的演藝生活中保持最佳狀態。此外，她也深信運動對於心理健康有著正面影響，讓身心靈都能達到平衡。

2. 普拉提塑形，強化核心肌群

麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）和許多荷里活明星一樣，熱愛普拉提，像是Hailey Bieber等女星也都將其作為主要訓練方式，普拉提著重於延展肌肉、強化核心、提升身體穩定性，能讓她在鏡頭前展現更緊緻且優雅的身形，對於維持精緻線條與柔軟度有極大幫助。

3. 養成晨間伸展運動

麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）曾分享她的運動習慣，特別強調晨間伸展的重要性，她表示，每天早晨都會進行一套固定的伸展運動，這不僅能幫助身體維持靈活度，還能讓她感到穩定與放鬆。她說道,

「每天早上做伸展運動，能讓我的身體保持開放狀態，這讓我覺得更有平衡感，也有助於身心穩定。」



此外，身為歌手的她也發現，這個習慣對聲音狀態也有極大幫助，

「當你熱身身體的同時，也是在熱身聲帶。這樣的習慣讓我的歌唱表現更穩定，能夠更輕鬆地發揮聲音實力。」



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4. 熱愛瑜伽運動

如前所述，麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）除了做伸展運動外，還有一個保持身體健康的重要習慣，那就是瑜伽，瑜伽有著許多身心健康的好處，對於麗素來說，這不僅有助於增強身體的靈活性，還能改善整體的健康狀態，瑜伽帶來的好處之一是能提高對自己身體的敏感度。

調查顯示，經常練習瑜伽的人，比起那些不練習的人，對自己身體的感知更加清晰，也更能接受自己，對身體的評價也更加正面和寬容，這也是為什麼瑜伽已經成為治療飲食失調症和促進正向身體形象與自尊心的療程中，重要的一環。

5. 健康飲食＋高活動量

除了運動，麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）的好身材也與健康飲食息息相關，雖然她年僅23歲，身體仍在發育，但她仍以均衡飲食作為日常飲食原則，搭配舞台表演與日常活動自然燃燒熱量，達到良好代謝狀態。

麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）雖然身高僅有157公分，但她透過多樣化的運動和健康的生活方式，成功維持了令人羨慕的身材，無論是透過瑜伽、普拉提或是日常的伸展運動，她的身體訓練不僅提升了她的身體素質，也有助於保持心靈的平衡，也想擁有像麗素莎嘉娜的纖細體態，不妨試試看她的鍛鍊方式吧！

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