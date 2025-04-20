營養師推薦11種脫髮救星養髮食物　范冰冰都靠「這個」養濃密黑髮

還沒40歲就有滿頭白髮、掉髮問題找上門？



除了透過髮品養護之外，從日常飲食開始挑選「養髮食物」也能加以改善唷！今天就整理了營養師推薦的11種養髮食物，菠菜、牛奶、烏骨雞都上榜，范冰冰、張柏芝最愛食物也上榜。

營養師推薦養髮食物推薦TOP 11，范冰冰、張柏芝都愛，快來告別白髮掉髮問題（點擊放大瀏覽）▼▼▼

營養師推介11款天然護髮食物（IG@bingbing_fan；01製圖）

+ 21

11. 菠菜

菠菜含有豐富的葉酸、鐵質、維他命A、C，能幫助抗氧化、新陳代謝及提升肌膚保護力，尤其是維他命A更扮演著調節頭髮週期和免疫反應的重要腳色，另外豐富的鐵質也有助於頭皮毛囊健康生長，也因此菠菜被稱作頭皮守護之神，如果掉髮還沒很嚴重，前期多補充菠菜和營養，也能為髮絲守住第一道防線。

10. 燕麥

如果你的髮質偏粗糙、易斷裂，很推薦可以多吃燕麥，內含豐富的二氧化矽能活化角蛋白，讓頭髮變得烏黑亮麗，甚至還可以改善頭部的血液循環，進而達到生髮效果，現在早上就來碗燕麥杯，為髮肌補足營養吧！

9. 茄子

茄子擁有豐富的維他命E、維他命A和花青素，就像是血管的清道夫一樣，能達到增加頭皮血液循環效果，建議可以透過少油蒸、炒的方式料理，這樣更能保留下茄子的營養價值，提升強健髮根的效果。

8. 黑莓

掉髮除了與年紀、壓力有關之外，如果體內累積過度自由基也會導致掉髮機率增加，而富含抗氧化成分、花青素的黑莓正是這些自由基的死對頭，日常我們可以透過多吃黑加侖子、紅樹莓、紅醋栗等黑莓水果，來提升身體抗氧化能力，預防掉髮問題找上門。

7. 生薑

生薑被譽為是「天然生髮藥」，生薑當中的辛辣和抗菌成份，有助於刺激頭皮的毛囊打開，同時促進血液循環的作用，這也是為什麼這麼多強健髮根洗髮精都喜歡選用生將作為主要成分，而且內服效果會更提升，建議手腳冰冷時也可以多喝喝薑茶，養顏美容同時護髮，真的是非常一舉兩得呀！

6. 牛油果

牛油果不只是健身族最愛的超級食物，更是養髮食物之一，富含維他命E可以抗氧化、提升頭皮循環，還可以保護毛囊，避免頭皮受損，導致落髮量增加，下次在菜單上看到牛油果沙律、牛油果多士、牛油果牛奶別再抗拒啦！

同場加映：愛食生蠔會導致脫髮？5種頭髮最討厭食物 注意攝取量免禿頂危機（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

5. 烏骨雞

中醫理論認為「腎藏精，主骨生髓，其華在髮」，因此想調理落髮、白髮問題，很多人也會選擇透過烏骨雞來進補，烏骨雞不只比一般雞肉含有更豐富蛋白質，就連維他命A、礦物質磷、鉀、鈉等營養素含量也更高，加上烏骨雞獨特的黑色素(Melanin)，讓烏骨雞成了天然的養身養髮食物。

4. 黑芝麻

就連張柏芝、范冰冰也靠它養髮！就知道黑芝麻有多厲害，營養師指出黑芝麻富含維他命B群，包括了維他命B1、B2、B6，這些營養素對於促進頭髮生長、維持髮色烏黑也很有幫助。

3. 堅果

如果你是因為內分泌失調產生暫時性的掉髮，營養師也很建議可以選擇「堅果」來代替日常零食，常見的綜合堅果像是核桃、榛果、腰果都含有豐富的鈣質、蛋白質、維他命E，能防止血管硬化、促進頭皮新陳代謝，帶來很好的養髮的功效。

同場加映：43歲全智賢4招獨家養髮秘技 產品要有「1成分」 洗頭水溫係關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

2. 雞蛋

說到掉髮、生髮，這些問題絕對都和蛋白質脫不了干係，而雞蛋正是最好補充蛋白質的來源之一，營養師最推薦可以透過帶殼水煮的方式，可以完整保留營養素，讓養髮生髮效果更顯著唷！

1. 三文魚

三文魚是非常有營養的一種魚類，富含Omega-3脂肪酸，根據研究顯示Omega-3脂肪酸和頭髮生長有關，能夠有效預防掉髮，同時並滋養增加髮絲濃密度，三文魚也擁有優質蛋白質，對於頭髮來說大有幫助，是相當全方位的養髮食物。

延伸閱讀：

平價版BV Jodie包！小CK「編織肩背包」質感媲美精品，價格還只要千元就能收

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】