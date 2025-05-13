無須跑跳瘦身運動！日本女生用4動作　1個月剷除腰、手、背部肥肉

長期姿勢不良或者是沒有運動，都會造成上半身的肉肉們失散！



想在今夏展現你的好體態，不如就跟著日妞一起動起來，只要簡單四招就能達到瘦腰、後背跟雕塑手臂的效果，可以說是做4招也同時瘦到多種不同部位，重點是每招都簡單到不行。

日本女生4招簡易運動輕鬆瘦腰、後背、手臂，夏天不再怕露出拜拜肉！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本人氣4招減肥瘦腰、背、手動作（IG@imnotningning；01製圖）

+ 21

第一招：手臂下彎

這組動作很簡單，首先就是將肩膀挺起來，然後雙手往上伸直貼耳，上時原本向外的手掌要往內收，就能扭轉到手臂喔！放下來時，要快速且動作保持90度下彎收回，反覆做動作的時候，要記住肩膀要挺直，手臂要確實伸直與收回，才能有感雕塑身材。

第二招：手臂開合

這招可以說是雕塑上半身，最簡單基礎的動作了！即使是邊看動作也能輕鬆做到。雙手手臂掌開彎曲成90度，然後向內向外開合，開合的時候也要保持手臂角度！這組開合可以先從20下開始做起，每天可以增加組數再加強訓練。

第三招：手臂後擺動

接著，這組動作可以確實的訓練到我們的後背，動作跟前面幾組很像，但是換成手臂呈90度然後向後擺動，做動作的時候肩膀也要保持平衡，這個動作也能幫我們調節久坐辦公室，所造成的肩頸疲勞。

同場加映：「十字跳」燃脂瘦身運動大熱 每日3分鐘無須器材 4大要點一次睇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

第四招：左右收手

最後一組，則是稍微加上一點點難度，那就是將雙手擺放至投後，左右手輪流收手臂，收的時候要記住收要挺起來，然後呈一直線，這樣可以訓練到後手臂，還有雕塑我們的背肌。

其實，以上四招，都要將身體挺直做動作才能確實，對於核心也有訓練到喔！

同場加映：IU出道前曾喪減14kg瘦身食譜公開 營養師改良版助你減脂更健康（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

延伸閱讀：

比老帽還顯臉小！報童帽穿搭：跟著林志玲、昆凌、超模學，一戴就變時髦精！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】