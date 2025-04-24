Jennie Coachella大騷完美身材惹熱議　2招女神私藏瘦身技巧公開

BLACKPINK Jennie近日驚艷登上美國最大音樂盛典之一的Coachella音樂藝術節，再度展現「人間香奈兒」的獨特氣場，身高163公分的她以一套性感紅色造型亮相，火辣舞台魅力秒殺全場目光。



此次Jennie共準備了13首全新歌曲，全部收錄於個人新專輯《Ruby》，包含話題主打〈LIKE JENNIE〉、〈Mantra〉與〈ZEN〉等，讓現場粉絲陷入瘋狂。而除了Jennie新專輯舞台表現成焦點，她那又瘦又帶點微肉感的性感身材也掀起網友熱烈討論，Jennie身材曲線再度成為時尚與健身迷追捧的標竿。

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BLACKPINK Jennie 2大維持身材秘訣（IG@jennierubyjane；01製圖）

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BLACKPINK Jennie Coachella身高163性感身材引熱議！

韓國女團BLACKPINK成員Jennie近日登上2025年Coachella音樂藝術節，再次以精湛舞台魅力驚艷全球。當天她以一身紅色亮面短版套裝現身舞台，火辣造型大秀曼妙身段，身高163公分的Jennie，不僅擁有平坦緊實的腹部、勻稱的直角肩線與修長手臂，搭配微肉感的腰臀曲線，展現出纖細卻不失力量感的健康美。她完美詮釋當代女性風靡的「微肉感身材」，自然不造作又充滿自信，讓現場與網絡上的觀眾瞬間陷入瘋狂熱議。以下編輯搜出Jennie身材管理技巧，究竟她是如何維持？一起看下去吧！

BLACKPINK Jennie身材管理技巧

1. 避免水腫，全靠低鈉飲食！

BLACKPINK Jennie能夠維持完美身材，背後其實藏著一套相當細緻的飲食管理方式。不同於一般藝人強調高蛋白、低碳或蔬果為主的飲食法則。

Jennie更注重從「調味」下手，她會特別控制每日攝取的鈉含量，盡量選擇低鈉飲食，避免因鹽分過多導致水腫問題，不僅讓身體看起來更緊實，也能有效維持上鏡狀態。這種看似簡單卻極具紀律的飲食習慣，也是她多年來始終維持纖瘦卻不失線條感的重要秘訣。

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2. 普拉提、空中瑜伽訓練核心，還能改善身體姿勢！

除了透過低鈉飲食有效減少水腫問題外，BLACKPINK Jennie維持窈窕體態的另一大關鍵，就是長時間的高強度舞蹈訓練，大量排舞不僅有助於燃燒脂肪，更讓她在舞台上展現爆發力與精實線條。

此外，Jennie私下也熱愛進行普拉提與空中瑜伽，這兩項運動著重於核心力量的鍛鍊，每一個動作都需全身協調、穩定發力，對於手臂、腿部、腹部與整體姿態都有明顯改善效果，不僅讓身形更緊實勻稱，也提升了體態優雅度。難怪這些運動會成為眾多女星維持完美曲線的首選之一。

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Jennie能在舞台上展現出完美身材與自信氣場，靠的不是短暫的激烈減重，而是長期堅持的自律生活，從低鈉飲食、規律的排舞訓練，到專注核心的普拉提與空中瑜伽，她用全方位的方法打造出健康又性感的體態，也為喜歡她的人樹立了「美得有力量」的最佳典範。

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