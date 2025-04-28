鄭秀文最新膠紙造型激瘦引熱議　全靠「這碗」蔬菜湯一週減肥3kg

天后鄭秀文（Sammi）近日以一身「黑色膠紙」造型登上《VChina》時尚大片，瘦出新高度、展現獨特氣場，引發熱烈討論。



除了不斷挑戰音樂與造型風格，Sammi的體態管理也一直是眾人關注焦點。其實，她曾在訪談中分享自己愛喝番茄湯維持身形，而這款湯正是小紅書爆紅的「減肥蔬菜湯」之一！今天就帶大家一起認識包含哈佛蔬菜湯在內的多款低脂熱湯食譜，輕鬆喝湯也能瘦得有感～

鄭秀文Sammi黑色膠紙展露纖細身形曲線惹議，公開天后的獨家減肥食譜，附2款瘦身低脂熱湯食譜推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

鄭秀文減肥蔬菜湯教學 附2款瘦身湯水食譜（IG@sammi_chengsauman；01製圖）

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天后鄭秀文Sammi「黑色膠紙」造型瘦出新高度！

樂壇天后鄭秀文（Sammi）最近為《VChina》拍攝了多張時尚照片，並寫下，

2025年的重要計劃之一，就是繼續嘗試不同風格的音樂專輯。 鄭秀文

引來大批粉絲留言大讚，

「Mi又型又性感！」

「鄭秀文真是難得一見的美女，氣質獨特又高級」

「時尚表現力滿分！」



不過，也有部分網友認為她的造型稍顯前衛，但可以確定的是女神身材又瘦出新高度了，難怪也讓許多人紛紛敲碗瘦身秘訣。

減肥蔬菜湯食譜

1. 鄭秀文同款番茄湯

影后鄭秀文出道多年一直維持神仙身材，靠得正是這碗「番茄湯」，在蔬菜湯底中加入大量的番茄、蔬果、洋蔥，更能有效提升新陳代謝、改善排便不順暢，更成功在一週內減肥3KG，就連女星吳君如瘦下 22 公斤也是靠同款食譜，真的是太強大。

食材：蕃茄4-6個、椰菜花1個、芹菜1棵、洋蔥6個、青椒3個



做法：將蔬菜切小塊、加入煮沸的熱水，大火煮15分鐘，轉用慢火煮約45-60分鐘至蔬果都熟為止，最後加入少許的鹽或胡椒調味



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2. 哈佛蔬菜湯

瘋狂洗版小紅書的還有這款「哈佛蔬菜湯」由前哈佛大學專研癌症與免疫教授高橋弘醫生所研發，石材包含了一年四季都常見的椰菜、洋蔥、紅蘿蔔及南瓜所組成，並藉由加熱調理讓「植化素」溶到水中的原理，讓減脂族能獲得高纖與營養，增強身體抵抗力，同時調理腸胃功能、促進代謝、燃燒脂肪，因此在網絡上也有「刮油湯」之稱。

食材：南瓜、紅蘿蔔、椰菜、洋蔥各100公克



做法：將蔬菜切好放入鍋中倒入1升水，水高稍微淹過蔬菜，大火煮滾後小火燉煮約20分鐘，加入黑胡椒、鹽巴等調味即完成



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3. 絲瓜荷包蛋湯

高蛋白又均衡的蔬菜湯食譜在這~絲瓜荷包蛋湯美味又營養，一鍋兼具蛋白質、高纖等特色，尤其是經常便祕的水水們可以多吃絲瓜，它具有高纖維且瓜汁黏滑易排洩，能增加腸胃蠕動，讓體態越變越輕盈。

食材：任一綠色蔬菜、雞蛋兩顆、蘑菇50g



做法：先用平底鍋煎兩顆荷包蛋（油放少許即可），蛋煎好後倒入開水，放入蘑菇煮沸，最後加入蔬菜和適量鹽調味。



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】