權恩妃音樂節傲人身材惹議　私藏4大飲食瘦身技巧　維持體態秘訣

前IZ*ONE隊長權恩妃身材再度掀起熱議！擁有160公分、44公斤三圍身材體態，她以傲人曲線與纖細腰身聞名，更被粉絲封為「韓國女團第一美胸」，一直以來都是搜尋熱榜上的常客。



近期權恩妃再度登上韓國年度最火潑水音樂節《Waterbomb Seoul 2025》，在現場以一襲紅色格子短版襯衫化身火辣牛仔，性感登場驚豔全場，再次證明「權恩妃身材比例逆天」並非浪得虛名。雖然權恩妃的官方身高僅160公分，卻擁有令人羨慕的纖細曲線與豐滿上圍，展現出極具張力的對比魅力，讓她再度奪下「水彈女神」的封號，活動畫面與造型照曝光後，立刻在權恩妃IG上引發粉絲熱烈討論，掀起一波追蹤與轉發熱潮。

「韓國女團第一美胸」權恩妃Waterbomb表現亮眼，揭女神私下的4個減肥瘦身秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

水彈女神權恩妃瘦身維持身材4秘訣（IG@silver_rain.__；01製圖）

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《Waterbomb Seoul 2025》權恩妃化身牛仔火辣登場！

韓國人氣女星、前IZ*ONE隊長權恩妃，近日登上《Waterbomb Seoul 2025》潑水音樂節舞台。她身穿紅色格紋綁帶短版上衣，搭配牛仔短褲，展現身高160公分、體重44公斤的緊緻腹肌與勻稱體態，整體造型再以寬版皮帶、西部風格長靴、層疊珍珠項鍊與金屬飾品點綴，完美詮釋出兼具性感與帥氣的時尚牛仔風格。

演出當天，權恩妃也在社群媒體上分享一張標註「Waterbomb最後的飲食計畫」的食物照片。畫面中僅有一顆三角飯糰、一杯乳酪、幾顆鵪鶉蛋與一瓶膳食纖維飲料，展現出她為維持完美體態所付出的極端節食努力。今次編輯搜出權恩妃身材維持技巧，究竟他是怎麼維持這身火辣體態？趕緊下去吧！

權恩妃身高160體重44公斤三圍身材維持技巧

1. 上健身房鍛鍊核心肌群

權恩妃經常定期前往健身房進行鍛鍊，主要專注於強化核心肌群的訓練，同時增加身體的肌肉量，這樣的鍛鍊對於體重的控制具有一定的幫助，因為肌肉在進行代謝過程時會消耗更多能量，可以減少脂肪的累積，相較於體脂肪，肌肉的新陳代謝率更高，這表示即使在休息的時候，肌肉仍然持續消耗熱量，此外，強化核心肌群的鍛鍊還能夠提升身體的平衡性和穩定性，這對於她在舞台表演中呈現出更出色的演出至關重要。

2. 普拉提改善身體姿勢

權恩妃保持身材的方法不僅涵蓋健身房鍛鍊核心肌群，她還積極參與普拉提運動，這種運動有助於進一步增強核心肌肉，同時有效改善和矯正身體的姿勢和儀態，並使整體身體線條更加優美動人，透過普拉提的執行，權恩妃能夠維持健美的身材同時保持優雅的外觀。

3. 戒掉汽水改喝茶

權恩妃致力於保持身材的方法，其中包含了對飲食的精心控制，她在這方面付出了不少努力，堅持改變過去不健康的飲食習慣，特別是在飲食方面進行了重要的調整。在過去，她對於飲用汽水情有獨鍾，由於汽水中的高糖含量，長時間的過量攝取會導致熱量積累，使內臟脂肪增加，所以權恩妃已經成功地戒除了這種習慣，並取而代之選擇飲用茶來滿足口渴的需求，這樣的轉變不僅幫助她維持著健康的飲食習慣，同時也對她的身材保持產生了積極的影響。

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4. 拒絕極端減肥法

權恩妃在保持健康生活方面不僅戒掉汽水，還嚴格遵守著健康飲食原則，她在一次受訪中坦言，過去曾犯下減肥的錯誤，試圖以不正確的節食方法迅速減重，她經常在公司稱體重前一天，急忙奔赴桑拿房，希望透過大量出汗和脫水達到減輕體重的效果，但權恩妃也明確指出這種方法是錯誤的，因為它僅僅減少體內水分，並未實現真正的體重減輕，此外，這樣的節食方法可能導致反彈效應，即在稍後恢復體重。因此，她強調了正確的瘦身和減肥方法應該是運動與健康飲食的結合。

權恩妃的姣好身材可是令許多人羨慕，不過為了維持身材，權恩妃在運動、飲食方面都花費不少功夫，也想擁有像權恩妃一樣的身材嗎？不妨試試看她的健康保持身材秘訣吧！

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《Waterbomb Seoul 2025》權恩妃熱舞片段！

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