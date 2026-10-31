減肥｜脂肪最怕食物曝光！吃對5種食物能啟動加速代謝模式輕鬆瘦

你知道嗎？根據《Nutrients》期刊與哈佛公共衛生學院研究指出，不同食物對脂肪燃燒效果大不同，部分天然食物甚至能啟動「加速代謝」模式，讓脂肪乖乖投降！營養師提醒，想瘦不只是少吃，關鍵在於「選對食物」。



以下就帶你看脂肪最害怕的食物名單，越早知道越快瘦。

脂肪最害怕5種食物，吃對瘦得更快（點擊放大瀏覽）▼▼▼

減肥人必知脂肪最怕5種食物（unsplash@towfiqu barbhuiya；01製圖）

+ 5

1. 綠茶

綠茶含有兒茶素，能提升能量消耗、加速脂肪氧化。《American Journal of Clinical Nutrition》研究證實，連續飲用12週能顯著降低體脂率。營養師建議飯後或運動前喝一杯無糖綠茶，不僅清爽解膩，還能延長脂肪燃燒時間。

2. 優質蛋白

蛋白質需要更多能量分解，因此有「食物熱效應」加持。根據台灣營養學會建議，每公斤體重1.2-1.6克蛋白質能維持肌肉、促進代謝。雞胸肉、豆腐、希臘乳酪都是好選擇，還能增加飽足感，避免高熱量宵夜陷阱。

3. 辣椒

辣椒中的辣椒素（Capsaicin）能提高體溫、短暫提升代謝率。美國普渡大學研究發現，適量食用能抑制食慾、減少高油高鹽食物的攝取。日常料理加點辣，不僅刺激味蕾，還能偷偷幫你消耗多餘熱量。

4. 燕麥

燕麥富含可溶性膳食纖維（β-葡聚糖），能延緩血糖上升、降低胰島素分泌，避免脂肪囤積。《Journal of Nutrition》指出，每日攝取3克燕麥纖維就能有效改善體重管理。當早餐吃一碗燕麥粥，還能撐到午餐不餓！

5. 深海魚

三文魚、鮫魚（鯖魚）等深海魚富含Omega-3脂肪酸，可降低發炎、提升胰島素敏感度。研究顯示，攝取Omega-3的人群，體脂肪率明顯較低。營養師建議每週吃2-3次深海魚，能讓脂肪乖乖不囤積，還對皮膚發亮有加分。

同場加映：減肥｜水飲得少都會肥？營養師揭10大最常見易胖地雷 吃飯勿太快（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

延伸閱讀：

GU限時特價！百搭圓領T 290元收，threads爆紅「芭蕾運動鞋」補貨了

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】