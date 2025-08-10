BABYMONSTER Ahyeon 5招腹肌養成減肥法　晚餐靠「戒1物」瘦身

BABYMONSTER舞台很炸，腹肌也炸。



從出道曲〈BATTER UP〉到洗腦全球的〈SHEESH〉、〈Drip〉……YG娛樂旗下的人氣女團『BABYMONSTER』近日到台灣表演！「2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR ＜HELLO MONSTERS＞ IN TAIPEI」在6月28日、29日一連2天登場的他們，其中成員「Ahyeon（鄭雅賢）」不只超強實力狂圈粉，不科學的10頭身＋逆天腹肌也瘋狂登上熱搜洗版。

BABYMONSTER健身女神Ahyeon私藏5大腹肌養成減肥法，每晚戒碳水輕鬆減肥實現女神同款名品身材

Ahyeon私藏5招虐腹瘦身技巧公開（IG@babymonster_ygofficial；01製圖）

仙女臉蛋＋肌肉身材

10頭身健身Ahyeon爆紅

圓圓小臉、靈動大眼、甜美笑容，外加168公分10頭身優越比例……Ahyeon不只精通3國語言，舞蹈、歌唱、RAP實力都可圈可點，是BABYMONSTER中公認的隊內全能ACE，不過私下的他可是有「健身女神」的封號，不時在公開場合展露的「超凹11字腹肌」以及不科學的緊實腰線，在韓國被形容是仙女的臉蛋、樵夫的身材（褒），快來看看他怎麼打造出那自帶陰影的腹肌吧！

BABYMONSTER Ahyeon腹肌打造法則

1. 2小時有氧運動

Ahyeon曾經上羅PD的《出差十五夜》節目分享他的有氧運動菜單，他透露會把跑步機設定在「高速跑步10KM」，以步行的方式5分鐘、剩下55分用跑的，持續堅持2個小時，減脂的同時也能維持心肺耐力，對體態雕塑以及舞台上的體力表現都加分，驚人的速度＋長度，讓網友大吃一驚大呼，

「是運動選手嗎？」

「10KM我連10分鐘都堅持不了～」



2. 每天800個仰臥起坐

KPOP圈「女版金鐘國」出現了？Ahyeon不只堅持做有氧運動，重量訓練也沒放過自己……曾表示「每天做800個仰臥起坐」狂虐腹肌，但不人性的高強度訓練量，在網路上掀起健康疑慮聲浪，所以之後改良成7分鐘腹肌運動。

同場加映：權恩妃音樂節傲人身材惹議 私藏4大飲食瘦身技巧 維持體態秘訣

3. 7分鐘腹肌運動

Ahyeon親自示範6大腹肌養成運動：第一組是仰臥抬腳的低強度版、第二組是仰臥起坐、第三組交替抱膝、第四組腳踏車式捲腹、第五組往上90度抬腿、最後一組是侧棒式，都各維持1分鐘，不管是哪一側的腹肌肌群都照顧到了！

4. 晚餐禁碳水

運動量達標、飲食也不能成為破口！Ahyeon雖然是大食怪寶寶，但是「這時間點」一定要控制，他不僅不會嘴饞吃宵夜，晚餐也會把「碳水化合物」澱粉類拿掉，主要攝取雞胸肉、蔬菜達到減脂效果，同時也能確保蛋白質的攝取量足夠。

5. 大量喝水

最後最重要的是……Ahyeon一天得飲用1.5到2公升的白開水，幫助吸收以及新陳代謝，想擁有「凹到不科學」的川字腹肌？必須像女神這麼自律才行啊～

同場加映：50歲日本網友「按這地方」輕鬆瘦腰10cm 教你5動作淋巴按摩法

