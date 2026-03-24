51歲楊采妮皮膚超緊緻！親授「油＋按摩」護膚法　消水腫淡化細紋

有著「玉女接班人」稱號的楊采妮，自1992年出道以來，帶來《超級學校霸王》、《東邪西毒》、《梁祝》、《墮落天使》等多部經典作品，清新氣質深植人心，當年更是 Yes! Card 人氣代表，被港媒封為「閃卡皇后」。婚後逐漸淡出螢光幕的她，最近開始經營小紅書，分享生活與保養日常，一現身就讓網友驚呼：「美人依舊」、「終於等到我的女神」。



從她近期分享的照片可以看出，51歲的楊采妮狀態超好，雖然多了歲月留下的自然紋理，但整體氣質與輪廓依舊清透柔和，反而更有成熟韻味。她也大方公開自己多年來維持狀態的關鍵「5分鐘妝前按摩保養法」，不僅在化妝前按能消水腫帶出好氣色，也很適合睡前保養！

51歲楊采妮親授6招解決臉部鬆垂（點擊放大瀏覽）▼▼▼

楊采妮按摩保養法（小紅書@楊采妮；01製圖）

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楊采妮表示，她一直都有使用美容儀或刮痧板按摩的習慣，透過規律的臉部按摩，不只能幫助放鬆緊繃的肌肉、促進血液循環，也能改善水腫問題，讓氣色看起來更好，長期下來對細紋與鬆垂都有加分效果。她建議在清潔完臉部後，先在臉上均勻塗抹精華油，或在按摩工具上滴2滴精華油，降低摩擦力再開始。

Step 1 額頭

從眉毛開始，使用刮痧板或美容工具向上拉提至髮際線，從眉頭到眉尾、太陽穴分成4～5段往上提拉。

Step 2 眉骨

從眉頭出發，沿著眉骨輕柔滑動，將肌肉帶往太陽穴方向。

Step 3 眼窩點壓

用工具較尖的部位，在眉頭下方、鼻樑與眉骨凹陷處輕輕點壓按摩。

Step 4 眼周滑動

從靠近鼻樑的眉下位置開始，沿著眉骨下緣（靠近眼窩）滑動至太陽穴。

Step 5 臉頰拉提

由臉部中心向外按摩，先從眼下斜向上拉至太陽穴，再從鼻翼兩側推到耳前髮際，最後由嘴角滑向耳中。

Step 6 下顎線

沿著下巴輪廓，向外提拉至耳垂下方，幫助線條更俐落。

她也提醒，別忘了將按摩延伸到頸部，由下往上推至下顎，甚至搭配頭皮按摩，放鬆效果更完整。每個動作約做6～10次，可依時間與習慣調整。由於她本身喜歡偏深層、放鬆感強的按摩力道，新手則建議從輕柔開始，再慢慢調整力道，最重要的是「油一定要夠」，才能避免拉扯、傷害肌膚。

為什麼「油＋按摩」有助於回春？

精華油能在按摩時降低摩擦，同時補充脂質，維持肌膚屏障穩定；搭配適度的拉提與按壓，能促進局部循環與淋巴流動，幫助代謝老廢物質，減少水腫與疲態。長期下來，肌肉張力更平衡、輪廓線更清晰，氣色自然就會看起來更年輕、有精神。這也是為什麼不少熟齡女星，都把「油＋按摩」當成日常抗老保養的關鍵步驟。

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