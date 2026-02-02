醫生揭10大變醜壞習慣正偷走你的美貌　喝手搖飲/翹腳/側躺都上榜

長相雖然有部分來自天生，也會隨著年紀逐漸改變，但其實外貌的變化，有一大半與你的日常習慣息息相關。好好保養，就能越變越好看；但若長期忽略一些小細節，反而會讓美貌默默流失、甚至影響健康！



《女人我最大》節目整理出10個最容易被忽視的「變醜壞習慣」，並邀請台灣皮膚科醫師黃幼鳴、牙科醫師戴致鴻、復健科醫師陳相宏逐一解析。

10個變醜壞習慣（AI生成圖片；01製圖）

10個悄悄毀掉美貌的習慣，看看你中了幾個（點擊放大瀏覽）▼▼▼

美貌殺手：醫師眼中最可怕的日常NG習慣

每位醫師都有自己最在意的NG行為：

牙科醫師戴致鴻

最怕病人「咬冰塊」。突然的硬力撞擊，會讓牙齒裂掉、缺角，是很多人不知道的地雷。

皮膚科醫師黃幼鳴

心中NO.1 壞習慣是「不防曬」。紫外線會造成黑斑、暗沉、細紋，是讓臉看起來快速老化的大魔王。

復健科醫師陳相宏

最擔心的是「躺在沙發或床上翹腳滑手機」。長期姿勢不良會讓肌肉失衡，甚至造成脊椎側彎。

10大變醜NG習慣，你中了幾項？

10大變醜NG習慣（YouTube@tvbsqueen）

1. 每天喝手搖飲 → 高糖讓膠原蛋白狂流失

高糖飲食會造成「糖化」，讓膠原蛋白變硬、變黃，皮膚變得鬆、暗、沒彈性，是實實在在的變老加速器。

2. 習慣睡同一側 → 臉變歪、紋路更明顯

黃幼鳴醫師解釋，長期壓迫同一側臉頰，很容易造成細紋、凹陷，甚至「睡出法令紋」。

3. 咀嚼只用同一邊 → 臉部不對稱

藍心湄分享牙醫師曾跟她說，咀嚼是一種對牙齦和牙齒都很好的口腔運動，但必須左右均衡。牙醫師也提醒：檳榔、冰塊、雞軟骨這類高硬度食物不要咬！

4. 咬冰塊 → 牙齒裂掉、缺角

戴致鴻醫師指出，冰塊硬度高，牙齒在瞬間撞擊下很容易受損；另外芭樂籽也是「牙裂殺手」。

5. 躺沙發玩手機 → 脊椎側彎

陳相宏醫師說，低頭 30 度就等於在脖子上壓 20 公斤！長期下來不只駝背，還可能椎間盤突出。如果真的想躺著滑手機，至少把手機舉高到「平視位置」。

6. 翹腳 → 骨盆歪斜

陳醫師表示，左腳翹右腳，左骨盆就會變高，身體為了平衡會自動扭轉脊椎，導致慢性疼痛、甚至腿麻或脊椎狹窄風險。

7. 重口味飲食 → 水腫、皮膚暗沉

黃醫師表示，鹽分太高會水腫；蔬果吃太少會造成維生素 C 與抗氧化不足，使皮膚看起來暗沉沒氣色。敏感肌的人吃太辣，也容易引發發紅、刺癢。

8. 刷牙太頻繁、太用力→牙齦萎縮

很多人覺得用力刷比較乾淨，但其實會把牙齦越刷越萎縮，甚至造成敏感牙。

9. 側躺沙發，立肘撐頭看電視→頸椎歪斜變形

這個姿勢會讓頸椎長期歪向一側，引發疼痛、頭痛、肩頸僵硬，累積下來連臉部線條都可能受到影響。

10. 狂用吸管喝飲料→嘴角紋、唇周紋提早報到

黃醫師補充，吸管不太會影響法令紋，但長期過度使用會加速形成「嘴周細紋」。偶爾用沒關係，但長期下來就可能會有影響。

改掉小習慣，就能越來越好看

變美不是靠一次性的保養，而是從生活中一點一點累積。如果你也中了上面幾項NG習慣，不妨從今天開始試著調整：少喝點手搖飲、換個睡姿、多咀嚼、滑手機時坐好……每個小改變，都會讓你在未來變得更好看、也更健康。

