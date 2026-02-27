日系美妝開箱｜7大焦點彩妝：SUQQU 偽素顏粉底、EXCEL 眉筆升級

日系美妝｜踏入2026年不久，就有不少日本美妝品牌推出了全新產品，都是自然妝感及融入高效護膚成分，為女生們帶來清新甜美的妝容。除了全新產品外，亦帶不少備受推崇的長青產品，同樣值得關注。今個月「01女生」就開箱7個日本人氣品牌的焦點彩妝，包括SUQQU、EXCEL、PAUL & JOE BEAUTÉ等，都是在香港就能入手的產品。



美編開箱7個日本人氣品牌的焦點彩妝

開箱7個日本人氣品牌的焦點彩妝（許秀麗 攝）

日系美妝開箱1. KANEBO 晶透瑩采妝前乳 30g HK$320

妝前乳可為肌膚打好基礎，增強底妝服貼度與持久性。而KANEBO的晶透瑩采妝前乳，更特別添加能提升明亮度與透明感的晶透藍色珠光粉，修飾暗沉、膚色不均與毛孔問題，締造自然通透的亮澤美肌。配方還加入控油粉末、遮瑕粉體與柔焦粉體，能有效吸附多餘皮

日系美妝開箱1. KANEBO 晶透瑩采妝前乳 30g HK$320 （許秀麗 攝）

日系美妝開箱2. SUQQU 晶采艷澤粉底液 e 30mL HK$680

打造輕透、水潤、持久的「偽素顏」，是不少女生一直追求的妝感。SUQQU的粉底液是被日韓台港女生們追捧，品牌早前推出了全新升級的「晶采艷澤粉底液 e」，特別添加更多高亮度油分，令肌膚展現出前所未有的光澤度、柔滑感與持久度。粉底可更絲滑地貼合肌膚，均勻延展，同時大幅提升肌膚光澤度，有效修飾暗沉與膚色不均，以打造柔滑細緻的高光澤美肌。

日系美妝開箱2. SUQQU 晶采艷澤粉底液 e 30mL HK$680（許秀麗 攝）

日系美妝開箱3. EXCEL 3合1持久造型臻緻眉筆 HK$108

EXCEL 所推出的3合1持久造型眉筆上市逾20年，是長年高踞品牌銷售榜首的皇牌產品。今年這款眉筆推出了升級版，3項功能均全面升級。包括：橢圓筆芯較舊款提升順滑質感、柔霧眉粉蓬鬆度提升，更易於塑造隨意變化濃淡的自然眉妝，以及立體螺旋眉刷的刷毛更添彈性更柔韌，使用時更易梳理及暈染眉毛。全系列共 8色，讓女生們更輕鬆覓得最契合自己的眉色。

日系美妝開箱3. EXCEL 3合1持久造型臻緻眉筆 HK$108（許秀麗 攝）

日系美妝開箱4. PAUL & JOE BEAUTÉ SHIMMERING EYE COLOR 閃爍眼影（櫻花限量版） 002 Brise printanière春風 HK$190

春天的氣息即將來臨，PAUL & JOE推出2026櫻花限定系列，其中最不容錯過的是櫻花限量版的閃爍眼影。這款眼影融合細緻珠光與優雅色澤，瞬間為雙眸增添溫柔色彩和光澤的薄紗感。當中色號——002 Brise printanière春風，是一款溫柔的珊瑚色，可為雙眸帶來細膩的光澤感。

日系美妝開箱4. PAUL & JOE BEAUTÉ SHIMMERING EYE COLOR 閃爍眼影（櫻花限量版） 002 Brise printanière春風 HK$190（許秀麗 攝）

日系美妝開箱5. KATE 怪獸級持色唇膏「怪獸果樹園」系列 18蜜桃融心 HK$99

KATE所推出怪獸級持色唇膏，以高性價比長紅多年，是日台女生們人手一支的唇膏。這款唇膏結合獨家凍狀薄膜科技與高保濕高持色配方，將唇膏瞬間凝結輕盈薄膜，長效鎖色、不沾杯及不掉色，持妝一整天，雙唇保持水潤亮澤、飽滿顯色。其中最新推出的色號——18蜜桃融心，是輕柔蜜桃粉色，可打造清新日常唇妝。

日系美妝開箱5. KATE 怪獸級持色唇膏「怪獸果樹園」系列 18蜜桃融心 HK$99（許秀麗 攝）

日系美妝開箱6. CANMAKE Glow Fleur Cheeks 花漾瑰麗胭脂 16紫丁香色 HK$96

CANMAKE 所推出的花漾瑰麗胭脂，以高性價比、粉質細膩及透明感妝效，備受女生們喜愛，是日本的長青開架腮紅。胭脂以珠光粉末調配製成，掃上後肌膚紅潤亮澤。而 16紫丁香色，是珠光紫藍調，可顯得肌膚更白皙及透明感，打造出充滿仙氣的自然好氣色。

日系美妝開箱6. CANMAKE Glow Fleur Cheeks 花漾瑰麗胭脂 16紫丁香色 HK$96（許秀麗 攝）

日系美妝開箱7. ADDICTION Tokyo The Blush Nuancer 002N Golden Eden HK$215

ADDICTION的胭脂，不論是暈染力、自然緞面妝感，還是不顯毛孔的特色，網上評價都極高。其中色號002N Golden Eden，粉質細緻，帶有輕盈閃亮，加上其金色色調，能創造出自然的通透妝感與立體光澤，為臉頰增添自然細緻的光澤。

日系美妝開箱7. ADDICTION Tokyo The Blush Nuancer 002N Golden Eden HK$215（許秀麗 攝）