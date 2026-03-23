職場妝容｜打造散發專業知性美底妝！化妝師「零面具感」3大秘訣

職場妝容｜工作妝容除了要維持大方得體外，每日上班時間通常都逾9-10小時，妝容要做到「自然好氣色」和「持妝」，同樣很重要。想要保持專業知性美，做足妝前保濕、輕薄底妝和淡雅彩妝，每一步都有不少要注意的地方。這次邀請到邀請到專業化妝師 Hay Li，分享職場妝容當中最重要的一步- 底妝，所需要注意的地方，讓各位女生每日妝容都能保持亮麗光澤感。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品種類、著色度、持妝度推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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日常底妝最需要注意的3個地方（FREEPIK）

日常底妝最需要注意的3個地方

在化妝的時候，每一步都有機會影響底妝的貼服度、色調、光澤等，化妝師 Hay Li就分享了3個需要注意的地方，分別是色號需貼合頸部、底妝產品可選低飽和微霧感，以及重點遮瑕而非全臉厚塗。

1. 色號貼合頸部：辦公室冷白光會放大色差，底妝顏色必須與頸部銜接自然，避免顯得面色慘白或發灰。

2. 低飽和微霧感：避開過亮的水光感（易被誤認為出油），選擇微霧或緞面質地，營造乾淨、專業的職場形象。

3. 重點遮瑕而非全臉厚塗：針對黑眼圈和泛紅精準遮瑕，保持整體妝感薄透，避免厚重粉感帶來的疲憊感。

夏日不溶妝3方法：分區使用妝前底霜、選擇流動性高的粉底液以及使用定妝噴霧（FREEPIK）

夏日不溶妝3方法

夏季經常會進出冷氣房，在冷氣房容易導致乾燥浮粉，而當到室外容易因溫差和天氣炎熱導致底妝出油和脫妝。Hay Li建議了3個方法，分別是分區使用妝前底霜、選擇流動性高的粉底液以及使用定妝噴霧，讓底妝可全日持久貼服且不暗沉。

1. 妝前底霜（Base）分區使用：T字位使用控油產品應對戶外汗水，兩頰使用保濕底霜對抗冷氣房乾燥。

2. 輕薄、抗氧化粉底：選擇流動性高的粉底液，減少因溫差導致的結塊，並選擇抗暗沉配方，確保下班後妝色依然明亮。

3. 成膜定妝：使用定妝噴霧在底妝表面形成薄膜，既能鎖住水份，又能防止出汗導致溶妝。

「零面具感」妝容秘訣：選對上妝工具（FREEPIK）

「零面具感」妝容秘訣：選對上妝工具

想要全日保持專業、散發知性美的妝容，最重要定必底妝輕薄透亮，且零面具感。除了要選擇妝效透薄的粉底液外，化妝工具同樣重要。Hay Li的首選是微濕粉撲或美妝蛋，表示這是最容易上出薄透妝感的方法。將粉撲浸濕擰乾後，以「彈拍」方式將粉底壓入皮膚，能帶走多餘粉體，效果最自然。

另外提醒大家可在粉撲噴上少量定妝噴霧後再上妝，能讓粉底更貼服，達到如第二層皮膚般的「無痕」效果。