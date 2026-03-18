職場妝容｜紫色去黃、藍色添通透！化妝師分享好用蜜粉具備3條件

職場妝容教學｜只要打好底妝基礎，即使上班長時間對著電腦，也不會泛油浮粉。定妝非常重要，編輯的手袋亦常備粉餅，以保持霧面妝感，同時提升精神的面色。專業化妝師Irene Lee分享化妝必學的蜜粉教學，原來不同色調的蜜粉，都具備各種功效！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品種類、著色度、持妝度推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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好用蜜粉餅必備3大條件

在選購時，很多時候都無從入手，不知哪一款較適合自己。Irene表示最重要的3個條件，為控油力、粉質幼細及貼妝度。她認為：「控油一定要做到，但亦不可乾到卡粉。而粉質幼細會有種柔焦感，同時不顯毛孔。貼妝度高就可以令底妝更加持久，而且不會浮粉。」

職場妝容教學｜好用蜜粉餅必備3大條件 (freepik)

不同粉餅色調的功效

不時看到粉餅不只有白色，還有多種色調，組合並壓製成漂亮圖案。Irene解釋，原來不同色調都有相對的功效：白色主要定妝及柔焦，用途最廣；粉紅可以提升氣色，令面色不太暗沉；紫色具去黃效果，適合亞洲膚色；綠色則可修飾泛紅，如暗瘡或者紅印；藍色會令膚色更加通透，有種冷調的提亮感。

近年底妝趨勢

近年底妝趨向輕透、如第二層肌膚般。Irene亦認同，「現時傾向自然透薄的底妝，重點是『像沒化妝但實則漂亮』，較注重妝前妝前保養及光澤感，底妝不再追求全遮瑕，反而是局部修飾，保留皮膚原有的質感。」

職場妝容教學｜不同粉餅色調的功效 (freepik)

彩妝吊飾熱潮

時下流行將彩妝品變成手機或手袋吊飾，Irene亦認為非常便利，「特別是補妝用，拿出來都特別快捷。 但實用性就得看款式，有些較像裝飾甚於實用。我通常會選擇潤唇膏或小型鏡，真的會用到又不會太重。」