精緻妝容如何減少暗沉脫妝？化妝師教3招用面紙+海綿解決粉底氧化

化妝時最怕甚麼？就是早上精心畫好的底妝，到了下午卻開始暗沉、發灰，整個人看起來沒精神。這就是所謂的「粉底氧化」！尤其油性肌的朋友更常遇到這種狀況，不只容易脫妝，還會讓膚色看起來暗淡無光。



來自英國的專業彩妝師 Goss 大叔，經常在社群平台分享實用的化妝技巧，在小紅書更擁有超過227萬粉絲，堪稱彩妝界的「實用派導師」。他最近就分享了一個超簡單的防止粉底氧化小撇步，只需要衛生紙和三角海綿就能搞定，讓底妝一整天都清爽透亮！

專業彩妝師 Goss 大叔教3招防止「粉底氧化」小技巧，保持底妝一整天清爽透亮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

彩妝師Goss大叔3招防止粉底氧化小技巧（01製圖）

為甚麼粉底會氧化

Goss 大叔解釋，粉底氧化通常是因為皮膚分泌的油脂與底妝融合，隨時間與空氣接觸後，顏色會變暗或變灰，特別容易發生在油性膚質身上。想要避免這種情況，除了選對粉底，在定妝前先去除多餘油脂也很重要。

三步驟拯救底妝暗沉

只要三個簡單步驟，就能明顯延長底妝的清透度與持久度：

Step 1：用面紙包裹海綿

準備一塊乾淨的三角海綿，外層再用一張衛生紙完整包住，這樣能讓衛生紙更貼合肌膚，也不會因為直接用手而力道過重。

Step 2：上完粉底後，用海綿輕按全臉

在粉底剛上完、還沒定妝前，用包著衛生紙的海綿輕輕按壓全臉，這個步驟能吸收掉粉底中的多餘油脂。很多人擔心粉底會被帶走，但其實只要等粉底稍微定妝 2-3 分鐘後再按壓，吸掉的只是多餘油脂而不是底妝本身。按壓完你會發現，衛生紙上真的有一層淡淡的油脂與殘粉！

Step 3：蜜粉定妝

最後用粉撲搭配蜜粉，為全臉做定妝。這樣底妝就能牢牢固定，不僅更持久，還能避免暗沉變色，讓妝感維持一整天。

有網友表示，照著這個方法操作後，再加一步「定妝噴霧 → 待乾 → 蜜粉」的流程，效果更好！甚至15 小時後底妝才開始出現輕微出油或變色，持妝力直接大升級。

不同膚質怎麼調整

油性肌膚

建議單用蜜粉完成定妝，這樣能更好地控制出油狀況

乾性肌膚

可以先用定妝噴霧增加保濕度，再進行蜜粉定妝，避免肌膚乾裂卡粉

底妝穩定的關鍵

粉底氧化雖然難以完全避免，但透過這個簡單的小技巧，就能讓底妝更清爽、持久。只需要一張衛生紙和一塊海綿，就能輕鬆改善下午臉色暗沉的困擾。下次化妝時，不妨跟著 Goss 大叔的方法試試看吧～

