藍色美妝是甚麼？冰川藍色美妝潮流回歸 輕鬆打造透明感妝容

【冰川藍色彩妝/藍色美妝推薦/美容情報】上年曾掀起一股熱潮的水藍色美妝（Baby Blue Makeup）再度回歸，今次不單是以藍色中和肌膚暗沉，為肌膚帶來透明感，更是從彩妝包裝亦融入清涼的水藍色，為美妝界掀起藍色狂熱篇章。



藍色美妝是什麼？

自Y2K風興起後，充滿夢幻感的美妝潮流再度成為主流，例如從美人魚妝感變化而成的歐若妝、重點打亮的idol妝等，其中曾被不少人認為難以掌握的藍色眼影更成為新生代的新喜好之一。除了眼部產品，藍色底妝、唇妝與高光產品更是去年的一大美妝熱潮，今年藍色更注入美妝包裝當中，從妝前到妝後都充滿清涼透明感！

藍色美妝推薦｜ Chanel COCO DENIM Illuminating Powder

由Valentina Li打造的Chanel最新春季彩妝「Denim Makeup Collection」，整個系列以丹寧布料出發，除了色調展現透徹的藍調，包裝亦融入牛仔布袋，展現能夠融入日常的藍調彩妝系列。其中這款高光粉，藍粉珍珠色調配合壓印著標誌性的雙C字母標誌，能夠因應不同膚色展現出貼近肌膚的透亮度。

藍色美妝推薦｜Prada Reveal Mesh Cushion Limited Edition HK$660

自推出冰川藍色的Prada Blushing Care lip balm後，Prada再將藍色注入美妝當中，今次為氣墊粉盒注入藍調，粉盒採用時裝布料 Prada Re-Nylon 再生尼龍訂製，相當具收藏價值！

藍色美妝推薦｜ YSL All Hours Blur Cushion Limited Icy Blue Edition

YSL再為「All Hours」系列增添新成員，推出能夠轉化且便攜的液體粉餅，冰藍色的氣墊包裝，內裹的冰涼的液體粉末，上面後能夠即時模糊毛孔，為皮膚注入光澤與透明感。

藍色美妝推薦｜ CANMAKE 閃亮透白修飾粉餅潤色版 #絢麗浮游花

深受日本女生喜愛，擁有「e大餅平替」之稱的CANMAKE 棉花糖粉餅增加新成員了！今次以珍珠光澤色調為靈感，粉藍色的絎縫包裝外盒，以15種美容成分配合細膩珍珠粒子打造而成的五種混合顏色粉未，輕輕一掃即能矯正暗啞以及膚色不均。

藍色美妝推薦｜Dior Snow UV Base HK$570

如果是黃調肌膚，不妨從妝前打底開始選擇能夠提亮膚色之產品，例如帶有調色功用的防曬或妝前底霜，從而改善皮膚的透亮度。Dior這款來自Diorsnow雪凝亮白系列的藍色UV Base，質地輕盈好推，保濕同時均勻膚色，更能讓皮膚抵禦紫外線，為後續妝容做好基礎準備。

藍色美妝推薦｜ CEZANNE 藍色提亮遮瑕液

去年引起一股瘋搶熱潮的 CEZANNE 藍色提亮遮瑕液，其實是款藍色遮瑕膏，當中含有反射光線的白色粉末，能夠適當遮蓋暗沉，打造通透感，讓皮膚瞬間提亮。