職場妝容｜粉底液、粉餅哪個好？化妝師教OL通勤妝5步打造好氣色

對於上班族而言，早上的每一秒鐘極其珍貴。日常妝容除了追求「快靚正」，更要經得起長達十小時的工作的考驗。踏入潮濕悶熱的春夏季，厚重底妝容易導致負擔，輕盈透氣的粉餅便成女生們心目中的底妝恩物。「01女生」特別邀請到化妝師Stephie，為大家分享快速通勤妝容的秘訣，以及粉餅正確使用方法，讓你無懼天氣轉變，隨時保持精緻妝感。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品種類、著色度、持妝度推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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粉底液 VS 粉餅 上班族適合哪一款？

粉底液 VS 粉餅 (AI生成)

對於化妝新手或上班族來說，最重要是易掌握、易處理。粉底液需配合掃具或海綿一同使用，講求力度均勻與推開技巧，稍有不慎便會出現粉痕。

至於粉餅只需配合粉撲一同使用便能均勻膚色，輕鬆修飾瑕疵，基本上不需要技巧也能達到細膩貼服的效果，能極速完妝，是名副其實的懶人恩物。

粉餅正確用法 補妝忌這樣做

粉餅正確用法 (圖片由化妝師提供)

想避免乾紋和結塊，Stephie 強調妝前保養是關鍵。乾性肌膚女生必須做足保濕，確保精華與乳液完全吸收；而混合性或油性皮膚則應選擇質地輕盈、具備控油功效的底妝產品。

上妝時，建議用粉撲取粉後，在手背印走多餘粉量，或將粉撲對摺揉均，確保粉質平均分佈。接著，塗抹手法應從臉部中央，例如額頭、鼻樑及臉頰位置開始，由內到外輕拍按壓。

不少女生手袋常備粉餅盒方便外出補妝，Stephie提醒切忌直接補粉：「先用紙巾輕壓吸走T區與鼻翼的油份與汗水，千萬不要橫向擦拭。」 若發現有結塊或紋理，可用手指先印走並推開，再用乾淨粉撲沾取少量粉餅輕印，妝感便能瞬間回復透亮。

濕熱天氣持妝技巧

夏季天氣炎熱潮濕，加上出入冷氣房的溫差，肌膚極易因乾燥而分泌油脂。建議選擇粉餅時，應挑選質地輕透且能緊密貼合肌膚的產品，避免產生面具感。

若想持妝效果更佳，完妝後可以全臉噴上定妝噴霧。不但能令粉體與肌膚更融合，更能形成一層保護膜，讓妝容在悶熱天氣下依然貼服。

5步完成通勤妝容

Stephie為忙碌上班族特別地設計一套簡易化妝步驟，只需大約8分鐘，讓大家能快速出門，打造專業好氣色：

通勤妝第1步：護膚防曬 (2分鐘)



選用質地輕薄的護膚品，避免過於滋潤導致粉餅結塊。待完全吸收後，塗上具備調色功能的防曬或底霜。

塗上具備調色功能的防曬後 (圖片由受訪者提供)

通勤妝第2步：局部遮瑕 (1分鐘)



針對黑眼圈或明顯瑕疵進行局部遮蓋，用手指輕壓確保貼服。如無明顯瑕疵，可省略此步。

塗上遮瑕 (圖片由受訪者提供)

通勤妝第3步：增加氣色(2分鐘)



將胭脂膏小量點印在面頰並輕輕印開，剩餘份量可輕抹於眼皮及唇部，統一全面色調。

可用多功能化妝品，令胭脂及眼影色更統一 (圖片由受訪者提供)

通勤妝第4步：完成底妝 (30秒)



想要遮瑕力高一點，可以用粉撲均勻塗開；若追求極致輕透，可用大碎粉掃直接輕掃全臉。

用粉餅定妝 (圖片由受訪者提供)

通勤妝第5步：畫上眉毛+眼線 (3分鐘)



用眉筆填補空隙並輕輕拉長眉尾，再畫上一條自然的內眼線，眼神瞬間變得專業有神。

最後塗上唇膏，完成! (圖片由受訪者提供)

專家簡介



Stephie 擁有逾十年頂級國際美妝品牌資深經驗，曾參與國際品牌發佈會、品牌廣告及電影金像獎等項目。現為獨立化妝師，專注於時尚與商業創作、影視作品造型、藝人化妝造型、品牌廣告、個人形象及新娘化妝等領域。