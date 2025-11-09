瘦臉腮紅化妝技巧教學　張員瑛同款畫法必學　附6款人氣胭脂推薦

近年「腮紅」不再只是單純提亮氣色的輔助品，而是整體妝容的關鍵！



從BLACKPINK Jennie到IVE張員瑛，許多韓國女星紛紛用「腮紅畫法」創造標誌性的妝容風格。其實只要掌握正確的腮紅位置與畫法，不僅能達到修容瘦臉的效果，還能瞬間提升整體妝容氛圍感。不論是想打造自然感的「韓系腮紅」，還是立體輪廓的「斜刷腮紅」，這篇一次教你5種超實用「腮紅技巧」，新手也能快速上手！

2025修容級腮紅公式教學（IG@jennierubyjane；01製圖）

腮紅畫法教學

1. 瘦臉腮紅

如果你在追求自然瘦臉效果妝容的話，一定要學學「瘦臉腮紅」，腮紅位置主要著重在蘋果肌到眼下顴骨位置，凸顯臉部骨骼線條，並創造臉部V字型，整個臉型輪廓不僅達到內縮，肉肉臉蛋因顴骨突出，視覺臉蛋更顯消瘦！

2. 眼下腮紅

下一個腮紅畫法就是「眼下腮紅」，想追求純欲風的女孩們，一定要學起來！在畫眼下腮紅之前，一定要將眼下黑眼圈進行遮蓋，保持眼下乾淨，才不會將眼下腮紅化成喪屍，緊接著運用小的腮紅刷，從眼尾地方往外均勻輕刷至眼中及眼頭下方，完成以上步驟即可達成。

3. 氛圍感腮紅

「氛圍感腮紅」與「眼下腮紅」略顯類似，但兩者相較之下，氛圍感比較偏向楚楚可憐，而氛圍感腮紅刷的位置著重在眼尾斜下方、鼻頭及下巴，後者兩個部位最能使顏值看起來嬌弱，可以說是誰刷誰斬男啊！

4. 短中庭腮紅

如果你的臉型本來就比較短的話，可以運用「短中庭腮紅」修飾臉型比例，「短中庭腮紅」刷的部位主要著重在雙頰及鼻頭位置，雙頰與鼻頭創造出小V角度，臉型就會顯得修長，比例也會更好看！

5. 微醺腮紅

最後一個就是「微醺腮紅」啦，想要營造出小酌一杯後，臉蛋紅潤的微醺效果，只要將腮紅從一側臉頰刷至鼻中再到另一側臉頰即可達成，另外「微醺腮紅」非常適合長臉女生刷，增加橫向重點，臉型比例也能達到修飾！

看完5種腮紅畫法後，是不是很想試試看？以下熊編就來推薦5款腮紅給大家，趕緊挑一款，學著畫畫看吧！

2025腮紅推薦清單：瘦臉修容＋氣色提升的話題單品

1. Dior——專業後台玫瑰胭脂

Dior——專業後台玫瑰胭脂 $380



「Dior專業後台粉頰彩」自問世以來廣受全球彩妝迷喜愛，成為經典必備，今年全新升級為「Dior專業後台玫瑰胭脂」，採用更細緻粉體與高顯色配方，並結合獨家「水漾潤色科技」，能依肌膚pH值調節色澤，打造專屬紅潤絲霧光感，粉質細膩柔滑，延展性佳，可單擦自然紅潤，疊擦則展現立體層次感，搭配「Dior專業後台玫瑰胭脂棒」使用，更添深邃持久美色。包裝採圓潤方型設計，飾以銀色DIOR Oblique標誌，質感時尚，全系列提供5款冷暖色調，明星御用色為「＃001經典粉Jisoo御用色」、「＃012玫瑰粉JennaOrtega御用色」、「＃077糖果粉Anya御用色」，而Dior官網獨售色號為「＃063丁香粉」。

2. benefit——Benetint玫瑰胭脂水

benefit——Benetint玫瑰胭脂水 $300



benefit「Benetint玫瑰胭脂水」是全球熱銷的液態腮紅經典，自1976年問世以來，以清透自然、可層疊上色的質地征服全球消費者，至今仍是Benefit最長銷的明星商品。2024年再推全新「莓果調酒」與「酒釀櫻桃」兩款大膽新色，搭上2025年流行的深色系妝容趨勢，完美展現成熟又神秘的高級氛圍。

3. BOBBI BROWN——Pot Rouge Velvet Matte絲絨柔霧胭脂唇膏

BOBBI BROWN——PotRougeVelvetMatte絲絨柔霧胭脂唇膏 $330



如果你在找一款上臉秒融膚、不卡粉、又能同時修飾毛孔的腮紅，BOBBI BROWN最新「絲絨柔霧胭脂唇膏」絕對值得入手！絲絨霧感質地輕盈好推開，不破壞底妝，能自然打造柔焦紅潤妝效，還能一抹美化雙唇。持色力更是亮眼，8小時不掉色、不暗沉，從早到晚維持自然精緻妝感。更貼心的是，全系列推出多款色號，輕鬆找到最適合自己的命定色！

4. A.M Fairyland——澎澎秘光小臉盤

A.M Fairyland——澎澎秘光小臉盤 $318



A.M Fairyland延續品牌對光影妝感的講究，推出「澎澎秘光小臉盤」系列，包含「裸裸漸層（裸裸金桃）」與「粉粉馥美（粉粉白桃）」兩款腮紅。採用極細柔霧粉體與專為亞洲膚色量身訂製的色調，能自然提亮、修飾暗沉與凹陷，打造澎潤立體的面部輪廓，讓氣色無痕提升、五官更顯精緻，其中熱銷色「粉粉馥美」結合奶粉色與奶白色，能中和肌膚蠟黃與暗沉，塑造彷彿天生紅潤的自然好氣色，不同於傳統高光過白的問題，這款色調帶有微冷氛圍，讓妝容更顯清透乾淨。無論單擦、混刷或重點提亮眼下、法令紋、雙頰與眉骨，都能打造柔光濾鏡般的立體妝效，粉質輕盈不厚重，底妝依然自然服貼、不卡紋。

5. CLIO——果凍唇頰膏

CLIO——果凍唇頰膏 $170



CLIO推出全新唇頰兩用的「果凍唇頰膏」，主打清透服貼的高保濕妝感，讓妳輕拍一抹，就能從唇到頰綻放自然紅潤的Q彈光澤，質地採用清爽凝凍設計，手指即可輕鬆上妝，延展性佳、可多層疊擦仍不厚重，保濕同時養膚，呈現水潤不黏膩的透亮妝效。包裝則是粉嫩療癒的袖珍方盒，輕巧便攜，讓補妝也成為日常中最療癒的小儀式，本次共推出三款色號：#01蜜桃珊瑚：日常感滿滿的蜜桃珊瑚色，清新自然；#02嬰兒粉紅：粉嫩寶寶粉色，適合營造初戀系妝容；#03烏龍奶凍：溫柔烏龍奶茶色，氣質百搭、不挑膚色。

6. Dior——恆久貼肌亮采蜜粉餅

Dior——恆久貼肌亮采蜜粉餅 $570



今年夏天，DIOR帶領我們走進法國蔚藍海岸，感受陽光與海風交織的極致浪漫，「迪奧夏季彩妝限量版」宛如一場視覺盛宴，由全球彩妝創意形象總監Peter Philips精心打造，將法式高訂的「Toile de Jouy」約依圖騰壓印於彩盤與唇彩上，每一件單品不僅是彩妝，更是收藏級藝術，從珊瑚粉、蜜桃棕，到金緻光澤與霓光唇色，整體妝容在陽光下閃耀迷人光彩。其中最推薦的就是「Dior恆久貼肌亮采蜜粉餅 004 Coral Glow」與「恆久貼肌古銅蜜粉餅 032 Pink Bronze」，以經典約依圖騰融合珊瑚與蜜桃色調，打造出充滿陽光氛圍的立體妝容。004 Coral Glow搭配金色偏光，輕刷即可散發粉嫩光澤；032 Pink Bronze則結合古銅、蜜桃與高光色，完美勾勒自然輪廓，彷彿肌膚被夕陽親吻般明亮動人。

別再以為腮紅只能提振好氣色，畫出不同的腮紅技巧，也能使臉蛋小巧精緻，比例更完美，趕緊從上述腮紅推薦選一款，試著畫畫看吧！

