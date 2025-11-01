周子瑜維密秀展現完美線條　公開5大瘦身秘訣　減脂必吃「3食物」

TWICE 來自台灣成員周子瑜以身高 170 公分高挑身材與完美三圍，於 2025 年登上維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）大秀，展現自信魅力與窈窕曲線，瞬間掀起全球熱議。



她也在個人 IG 分享大秀穿搭，照片中身穿維密內著，完美呈現健康線條與女神氣場，讓粉絲好奇她是如何維持如此完美體態。編輯特別整理了周子瑜的瘦身與體態管理秘訣，一起看看她自律美力的秘密！

周子瑜維密秀好身材，瘦身減肥5大秘訣（thinkaboutzu@IG；01製圖）

周子瑜維密大秀亮相完美身材，瘦身減肥5大秘訣公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. 一天一餐、不吃晚餐

周子瑜為了控制食慾，通常只吃一天一餐（早餐會和家人或朋友一起吃），並且不吃晚餐。

編輯見解：這種方法屬於「間歇性斷食」的一種，適合食量較大、想減少每日總熱量攝取的人。對新手或容易低血糖的人可能不適合，建議可先從「早午餐吃一餐、晚餐減量」慢慢適應，對忙碌的上班族，也可以將晚餐改為低熱量蔬果，避免營養不均衡。



2. 吃納豆

周子瑜推薦空口吃納豆，有助於抑制食慾，讓人有「四大皆空、無欲無求」的感覺。

編輯見解：納豆含豐富蛋白質與膳食纖維，能延長飽足感，適合想控制熱量但不想餓肚子的人。對不喜歡納豆味道的人，可將納豆加入少量飯或拌菜食用，效果會稍弱但仍可增加蛋白質攝取。



3. 減脂必吃金針菇

周子瑜最愛的減脂食物之一，一餐大量食用也不會感到飽脹，可幫助控制總熱量攝入。

編輯見解，金針菇低熱量、高纖維，適合大部分想減脂的人，但建議搭配蛋白質一起食用，避免單吃大量蔬菜導致飢餓或血糖下降。若對寒涼食物敏感的人，可先炒或燙熟再食用，避免腸胃不適。



4. 吃鰻魚補充蛋白質

周子瑜很愛吃鰻魚，強調減肥期間蛋白質攝取的重要性，有助於維持肌肉與身材線條。

編輯見解，富含蛋白質與好脂肪的鰻魚，適合正在減脂或做重訓的人。對追求低脂飲食的人，可以選擇少量鰻魚或搭配水煮蛋等蛋白質來源。蛋白質攝取足夠，可增加飽足感，降低吃零食的欲望。



5. 不喝飲料多喝水

周子瑜習慣不喝含糖飲料，多喝水，幫助脂肪分解與消水腫；早上甚至會喝冰水滾臉提神。

編輯見解，多喝水是瘦身和維持肌膚健康的基本方法，幾乎人人適用，想增加變化的人可以加入檸檬片或草本茶，既增加口感又不增加熱量，對怕冷的人，冰水可改成常溫水，同樣有利於代謝與身體循環。



周子瑜以身高 170 公分高挑身材與窈窕曲線在維多利亞的秘密大秀上亮相，再次展現健康自信的魅力。她的瘦身與體態管理秘訣，不僅展現了自律與用心，也提供了粉絲參考的方向。無論是控制飲食、搭配蛋白質或多喝水，每個方法都需要依自身狀況調整，找到最適合自己的健康維持方式。

