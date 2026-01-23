日本爆紅整容級「瘦臉按摩法」　9動作提氣色3分鐘按出緊緻小V臉

隨著年紀增長，不只是代謝變慢、容易囤積脂肪，你是否也發現原本清晰的下顎線漸漸模糊、雙下巴悄悄找上門？更慘的是，就算成功減肥、體重下降了，下巴線條還是鬆鬆垮垮、不夠緊緻，這種時候單靠節食運動恐怕還不夠，關鍵可能藏在肩頸的僵硬和淋巴堵塞！



日本健身KOL Chobi 就分享了一套整形級「瘦臉按摩法」，她自己親測有效，還強調這招不只能消除雙下巴，連臉部輪廓線條都能變清晰。小編實測也感受到臉變緊實，早上花3分鐘做一下，整個人精神都跟著上來！

日本爆紅整形級「瘦臉按摩法」

為甚麼「肩頸按摩」能瘦臉

Chobi 認為，要改善鬆垮臉型、消除雙下巴，從脖子、肩頸下手更有效。透過按摩淋巴路徑，不只促進代謝、幫助排水腫，還能放鬆咬肌與頸部肌肉，改善因為僵硬導致的下垂感。建議可搭配乳霜或美容油降低摩擦力，避免拉扯肌膚。

她也分享：

我固定這樣按摩後，真的有感覺臉部線條越來越明顯，早上做完整個人也更清爽！

【瘦臉按摩法】9個部位，按出緊緻小V臉

搭配乳霜或按摩油，以下每個動作建議持續10～15秒，一套做下來不超過5分鐘，天天做幫你找回緊實臉蛋。

動作1：鎖骨按摩

用食指與中指沿著鎖骨外緣按壓，幫助打開淋巴出口。鎖骨周圍放鬆，才有利於全臉排水與消腫。

動作2：捏揉斜方肌

從脖子與肩膀交界處捏起斜方肌，輕輕搓揉放鬆。這裏常常堆積壓力與疲勞，容易導致肩頸腫脹、臉浮腫。

動作3：放鬆提肩胛肌

用手指從肩胛骨內側一路按摩到鎖骨方向，幫助放鬆連接肩膀與脖子的肌肉，舒緩緊繃感。

動作4：按壓耳後「翳風穴」

耳後凹陷處是翳風穴，這裏若堵住，臉容易腫一整天！用拇指按壓這個區域，有助排出臉部多餘水分。

動作5：放鬆胸鎖乳突肌

這條從耳後延伸至鎖骨的肌肉，若太僵硬，會讓下巴線條不明。用手指輕輕按揉，剛開始可能有點痛，但習慣後會很舒服！

動作6：刺激風池穴

位於後腦勺下方兩側凹陷處（靠近大筋旁），用手指第二關節輕壓，有助於改善頭痛、眼睛疲勞，並促進頭頸部血液循環。

動作7：臉部淋巴引流

用手掌或指腹從下顎→耳後→脖子→鎖骨順向按摩，幫助臉部水分順利往下排出。

動作8：下顎線按摩

用指關節輕壓下巴，往耳朵方向緩慢推壓，避免來回摩擦。這個動作有助雕塑V型臉、改善鬆垮感。

動作9：轉動耳朵

最後別忘了放鬆耳朵！用手捏住耳朵旋轉幾圈，不只促進血液循環，還能讓整張臉感覺更輕盈。

天天做，比醫美更持久

這套瘦臉按摩法不需要任何器材，只要雙手＋一點乳霜就能開始。雖然效果不會像醫美那樣立竿見影，但只要每天早晚各做一次、持之以恆，不只能緊實輪廓，還能幫你提升整體氣色、改善肩頸痠痛。

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】