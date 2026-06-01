71歲林青霞抗老秘訣：32減法飲食加規律運動　附3款養生湯水食譜

從70年代瓊瑤劇中的玉女掌門，到2023年榮獲金馬終身成就獎的肯定，林青霞的優雅風韻橫跨時間，至今依舊迷人。



正值71歲熟齡的她，早前以淡妝姿態現身螢光幕前，自然且元氣飽滿的好狀態再次引發討論。實際了解才明白，原來林青霞能維持不怕老的健康狀態，不單單只仰賴飲食管理，更有著一套規律運動菜單，以及養生湯品食譜！以下整理凍齡女神抗老、養生保養4大重點，熟齡女性必須筆記。

林青霞抗老養身4大祕訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

71歲林青霞養生4大重點公開（IG@brigitte.lin；01製圖）

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1. 32減法飲食法則

對於熟齡女性而言，體態管理必須更加謹慎。不只要留意營養均衡、肌肉量的維持，更得避免節食！因此林青霞在飲食上堅持以簡單、好執行，但不過於極端的減法公式為原則。

她過去曾在採訪中分享，日常飲食會以「三不、二少」為基礎：不吃甜食、不吃零食、不吃宵夜；少油、少鹽，同時減少白米、白麵包、白糖等精緻澱粉；並且養成多喝水與多運動的習慣。從日常飲食著手，並透過進食方針穩定血糖波動、維持代謝與營養均衡，也是60歲後熟齡族群抗老的核心觀念。

2. 多喝水

充分飲水是各個年齡層維持健康代謝的核心要件，但隨著年紀增長，代謝減速、水腫問題頻繁顯現，也讓多數熟齡族群忽視喝水的重要性。台灣衛福部指出，成人每日飲水量常以 6 至 8 杯、約 1500 至 2000 c.c.。尤其對熟齡女性來說，充足的水分攝取，可以促進身體循環、排便，以及強化代謝節奏，長期下來整個人看起來就會少一點腫脹感，多一點年輕感。

3. 養生雞湯+參茶養顏補氣

林青霞過去也曾提到，自己偏好用「以內養外」的方式養生，例如喝雞骨雞皮湯、外出自備熱參茶。遵循漢方的飲食療法，透過人參、雞湯類的溫補食材促進循環、養活氣血、補充膠原蛋白，使氣色狀態更加飽滿且紅潤。不過，人參與雞湯並非適合所有人，在挑選養生藥方時建議先諮詢專業醫師建議，依照自身體質篩選，才不會養生不成賠了健康。

4. 每天運動至少1小時

值得筆記的還有，林青霞的多樣化運動菜單！她表示，自己幾乎每天都安排至少 1 小時運動時間。項目包含：桌球、羽毛球、爬山以及皮拉提斯，不同運動交替進行，更能全方位鍛鍊到肌力與肺活量。像是桌球和羽毛球有助於提升反應力與心肺耐力；爬山則屬於低強度有氧鍛鍊；皮拉提斯則有助於提升核心穩定度、柔軟度，雕塑體態，特別適合熟齡女性。從日常建立運動興趣，將運動融入生活，便是林青霞不怕老的核心秘訣。

70歲熟齡養生湯品推薦

70 歲後熟齡女性常見腎氣漸衰、氣血不足等問題，若想擁有如林青霞般的健康好元氣，以下延伸推薦三款常見養生湯品，提供你更多樣化的溫補選項。當然，執行食療方事前應諮詢專業醫師診斷才可安心服用。

1. 黑豆黃耆烏骨雞湯

(1) 準備食材

烏骨雞切塊、黑豆（先炒過或泡水）、黃耆 5 錢、枸杞 3 錢、紅棗 5 顆。

(2) 養生重點

烏骨雞能滋陰清熱、補肝益腎；黑豆「色黑入腎」，能活血利水、烏髮；黃耆則能補氣固表，提升免疫力，非常適合日常容易疲倦、手腳冰冷的族群。黑豆也富含花青素與大豆異黃酮（植物性雌激素），能幫助舒緩更年期後的骨質流失與心血管負擔。此外，烏骨雞脂肪含量比一般肉雞低，蛋白質分子小，更容易被腸胃吸收。

2. 百合山藥白木耳排骨湯（蔬食者可去肉）

(1) 準備食材

小排骨（或雞胸肉）、新鮮山藥、乾百合（先泡軟）、白木耳、蓮子適量。

(2) 養生重點

這是一款溫和，適合四季皆宜的「清補」湯品。白木耳與百合能滋陰潤肺、寧心安神；山藥則能健脾補肺、固腎益精，進而緩解皮膚乾燥、口乾舌燥、提升睡眠品質。白木耳更含有豐富的水溶性膳食纖維，能幫助腸道蠕動，預防便秘。新鮮山藥則是優質澱粉，富含多醣體，能顧胃壁並增強免疫力。

3. 杜仲巴戟天虱目魚柳（或排骨）湯

(1) 準備食材

無刺虱目魚柳（或豬軟骨）、杜仲 3 錢、巴戟天 3 錢、枸杞 2 錢、生薑 3 片（去腥暖胃）。

(2) 養生重點

杜仲、巴戟天是傳統中醫裡補肝腎、強筋骨的良藥。臨床上常用於改善腰膝酸軟、雙腿無力。虱目魚柳（無刺、肉質細嫩）或燉煮軟爛的軟骨，不僅能提供優質且好消化的完全蛋白質，虱目魚還富含Omega-3 脂肪酸（EPA 與 DHA），有助於對抗體內慢性發炎、保護腦部健康。

林青霞養生常見問答

Q1：熟齡女性想跟著「32減法飲食法則」開始飲食控制，三餐該怎麼安排才不容易餓、又不會愈減愈虛？ A： 關鍵不是少吃，而是把每一餐吃得更穩定。早餐可選擇水煮蛋、無糖豆漿、地瓜；午晚餐則以蛋白質、蔬菜、原型澱粉為主，像是魚肉、豆腐、燙青菜與半碗糙米飯。熟齡族群最忌諱過度節食，否則容易掉肌肉、讓代謝更慢。若想降低血糖波動，建議先吃菜、再吃蛋白質，最後吃澱粉，也比完全戒澱粉更容易長久執行。 Q2：每天喝 1500 至 2000 c.c. 的水，要怎麼喝才不會反而容易頻尿、水腫，或晚上睡不好？ A： 喝水要分次、平均，而不是集中狂灌。建議起床後先補一杯，白天每 2 至 3 小時少量補水，晚餐後則可視情況減量，避免睡前大量喝水影響睡眠。若本身有腎臟疾病、心血管疾病或正在服藥，飲水量也不能一概而論。台灣氣候濕熱，流汗量高時更要補充水分，但比起追求固定數字，更重要的是觀察尿液顏色是否過深、嘴唇是否乾燥，作為日常判斷依據。 Q3：雞湯、參茶這類溫補養生食療，熟齡女性可以每天喝嗎？哪些人不適合太常喝？ A： 這類食療不建議天天進補，尤其若本身容易口乾舌燥、火氣大、睡眠不穩、血壓偏高，或正處於感冒、發炎、腸胃不適狀態時，都不適合自行長期服用人參、黃耆等藥材。較安全的做法是先從一週 1 至 2 次、清淡版本開始，並觀察身體反應。若是更年期後體質變化明顯，或本身有慢性病，建議先諮詢中醫師或營養師，再決定適合自己的湯品與藥材搭配。 Q4：林青霞每天運動 1 小時，一般 60 歲以上女性也適合這樣做嗎？新手該從哪一種運動開始最安全？ A： 可以把「每天運動 1 小時」拆解成更容易執行的版本，例如每次 20 至 30 分鐘、一天 2 次，先建立習慣比一次做到位更重要。若平常沒有運動基礎，建議先從快走、簡單伸展、低強度肌力訓練或皮拉提斯入門課開始，降低膝蓋與腰椎負擔。熟齡運動的重點不只是燃脂，更是維持核心、肌力與平衡感。若有退化性關節炎、骨質疏鬆或心血管病史，開始前最好先做健康評估。 Q5：文章提到的 3 款熟齡養生湯品，平常在家燉煮時有什麼實用原則，才不會太油、太鹹，反而造成身體負擔？ A： 熟齡湯品最重要的是「清燉、少鹽、適量」。肉類建議先汆燙去血水與浮油，藥材份量不宜自行加重，鹽巴則在起鍋前少量調味即可，避免長時間熬煮後鈉含量過高。若家中長輩牙口不好，可優先選擇虱目魚柳、雞腿肉或燉軟的排骨，提高進食意願。台灣家庭若習慣一鍋湯分兩三餐喝，也建議冷藏保存、復熱一次為限，避免反覆加熱影響風味與新鮮度。

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