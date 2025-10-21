49歲李心潔仍像少女　公開4大抗老秘訣　養成凍齡「這招」是關鍵

49歲金馬影后李心潔，最近與舒淇聯手帶來 Netflix 華語原創影集《回魂計》，睽違多年回歸小螢幕，依舊狀態超好，完全看不出即將迎來50歲！靈動的眼神搭配俏麗短髮，和當年唱著《裙襬搖搖》的少女形象幾乎沒太大差別，只是多了一份成熟韻味與歲月沉澱的氣質。



難怪她會被大家稱作「永遠的凍齡女神」！究竟李心潔是怎麼保養的？以下就來揭曉她的美麗秘訣～

49歲李心潔保養四大妙招公開（IG@sinjelee1234；01製圖）

李心潔4招由內而外的自律抗老法則（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

1. 注重防曬，養成好膚質習慣

對李心潔來說，抗老的第一步就是防曬。即使不工作、平常素顏出門，她也一定會塗抹防曬品，特別是在陽光強烈的馬來西亞生活，更需要選擇高係數的防曬來保護肌膚。正因為多年如一日的防曬習慣，讓她的肌膚幾乎沒有斑點，膚況依然光滑細緻。

2. 飲食清淡均衡，養顏又養生

在飲食上，李心潔崇尚「簡單、清淡、新鮮」。她三餐規律，注重營養均衡，但絕不碰零食、甜食，也戒掉咖啡、茶和含糖飲料，只喝水和新鮮果汁，徹底減少身體負擔。曾經長時間在香港生活的她，也深受煲湯文化影響，會以各式燉湯滋補養顏；此外，她也會適量喝燕窩，讓氣色更紅潤，看起來精神奕奕。

3. 保持內心平衡，活出自在

除了外在保養，李心潔也很注重內心的平靜。她認為美麗不只是外在的狀態，而是身心靈的整體和諧。因此，在不需工作的時候，她會刻意放慢生活步調，透過畫畫、靜心打坐來沈澱心情，找到與自己對話的時間。這樣的心靈養分，不僅讓她維持愉悅心情，也自然反映在狀態與氣質上。

4. 規律運動，維持活力體態

在運動方面，李心潔會透過瑜珈幫助她鍛鍊核心肌群、提升柔軟度和平衡感。有空時也會走路、游泳，同時，她也喜歡親近大自然，常透過爬山吸收芬多精，讓身體動起來。這樣的生活方式，不僅幫助她維持健康體態，也讓整個人看起來充滿活力。

凍齡沒有捷徑，而是由內而外的自律生活

從李心潔的保養秘訣不難看出，真正的「凍齡」並沒有捷徑，而是靠著長年累積的自律與堅持。從防曬、飲食，到內心平衡與運動，她都一步步落實在日常生活裡。難怪即將邁入50歲的她，依舊保持著少女般的靈動氣息，加上一份歲月淬鍊的優雅，成為許多人心中凍齡女神的最佳代表。

同場加映：「1特徵」是典型貴婦面相？教你乳霜3大用法 附7款修復面霜推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 36

延伸閱讀：

減肥別再喝蘋果醋！慘遭科學打臉，專家更推「1時間吃蘋果」才真的能瘦全曝光

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】