46歲吳速玲皮膚好過少女　公開「油保養」3步驟養出柔亮光澤肌

換季時節，是否覺得怎麼擦保養品都「吃不進去」？其實，這是肌膚在提醒你：該補油了！隨著年齡增長，特別是35歲後進入輕熟齡到熟齡階段，荷爾蒙變化會使肌膚屏障功能下降，導致保水能力變差。許多人因此出現「外油內乾」的狀況，或皮膚乾燥、粗糙，甚至敏感不適。



這時除了補水，更要懂得「鎖油」與「補油」。女星吳速玲就大方分享，她維持肌膚細緻與光澤的秘訣，關鍵就是「油」！她在小紅書上透露，自己收藏了各種臉部油、身體油、按摩精油，甚至搭配刮痧板、滾珠按摩器等保養工具，一起打造屬於她的「油保養me time」。

1. 用刮痧板＋身體油，按摩腋下淋巴與小腿

吳速玲常穿背心、洋裝等露手臂、露腿造型，為了維持線條緊緻，她會先在身體上擦上滋潤型身體油，再用刮痧板加強按摩。

她特別強調「腋下」這個區域，因為那裡有淋巴結，是幫助代謝的重要通道。適度按摩能促進循環、減少水腫，也能改善肌膚粗糙。小腿部位也能搭配刮痧板往上推，讓腿部更輕盈，長期下來連膚觸都會變細緻。

2. 保養最後一步，用「油」封住所有養分

大部分人習慣以乳霜作為保養最後一步，但吳速玲會在乳霜之後再多加一道「精華油」。她表示，這樣能把前面所有保養成分牢牢鎖在肌膚裡，隔天醒來肌膚會透亮有光澤。

她提醒，使用時別忘了脖子！臉與頸部的膚況應該一致照顧，這樣整體看起來才年輕。

3. 滾珠精油，舒緩身心壓力

除了肌膚保養，吳速玲也很注重「放鬆」。她隨身攜帶滾珠式精油瓶，當感到頭悶痛、肩頸緊繃或精神疲憊時，會塗抹在後頸與太陽穴，再輕輕按摩幾下，藉由香氣與按摩雙重效果達到舒緩放鬆。這個小步驟看似簡單，卻能讓身心都重新充電。

油保養新觀念：挑對質地才關鍵

最後提醒，油保養並不是越油越好。建議依膚質選擇產品：乾性肌適合滋潤度高的植物油，像是乳木果油、摩洛哥堅果油；混合肌或油肌則可選擇質地輕盈、吸收快的角鯊烷或玫瑰果油。搭配適當按摩，不僅能讓肌膚更穩定，還能提升後續保養的吸收力。

秋冬想讓肌膚發光，不一定要換整套保養品，學會聰明「補油＋鎖水」，讓保養更有效。像吳速玲一樣，把「油」融入每日保養儀式，才能真正養出柔亮光澤肌。

