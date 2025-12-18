浴巾連續3日不洗如用馬桶擦身　皮膚易出疹長痘｜附清潔+護膚技巧

每天洗澡乾乾淨淨，但你知道嗎？用錯浴巾等於「白洗了」！美國研究發現，浴巾若連續3天不洗，細菌量竟像用馬桶擦全身一樣驚人！一週不洗更上看上億隻，難怪身體越擦越癢。



想真正乾淨不帶菌，以下浴巾清潔與沐浴保養小知識真的要收藏起來！

浴巾清潔、保養小知識

浴巾清潔與保養小知識

浴巾藏菌速度超快

亞利桑那大學研究指出，毛巾只要3天沒洗，細菌量可達八千萬隻！因為浴室潮濕又溫暖，是細菌天堂，加上人體角質、汗水與油脂殘留，讓浴巾比你想像中更髒。尤其皮膚敏感族群，常出現紅癢或痘痘，其實可能都是「浴巾害的」。

正確清洗浴巾技巧

專家建議，浴巾每用2～3次就要洗，至少一週清一次，最好的方法是用溫水或肥皂水浸泡10分鐘，再用手搓揉或放洗衣機洗脫。記得洗完一定要晾在通風處，不要悶在浴室裏，新毛巾買回家，也務必先用溫水洗過才能真正乾淨。

浴巾擦乾後+美容油護膚，肌膚更年輕保濕

不想要讓身體長痘痘或疹子，除了浴巾要保持乾淨，洗完澡後的保養也不能馬虎。洗完10分鐘內可選擇清爽型乳液或噴霧，角質較粗糙的部位像手肘、膝蓋，也可以搭配美容油加強滋潤。

3款護膚美容油

1. SABON雙重修護亮肌美髮油

保養控一定懂！SABON升級版「雙重修護亮肌美髮油」真的超值得入手～主打「滋養×輕盈」雙重功效，裏面加入有機摩洛哥堅果油、荷荷芭油、甜杏仁油，能深層修護乾燥、鎖住水分，讓肌膚超嫩滑、頭髮也亮到發光。質地清爽秒吸收，一點也不厚重，噴上就像披了一層柔亮濾鏡，還能挑選6款療癒香氣，每天都像在做法式護膚。

SABON雙重修護亮肌美髮油，100ml，$480



2. ROOTON淨粹植潤身體油

乾癢、換季敏感的女孩快筆記！ROOTON這款「淨粹植潤身體油」把10種天然植物油和積雪草舒緩配方融合在一起，真的超會修護。特別貼心的是，它不是厚重的油，而是做成「輕盈噴霧」！輕輕噴幾下就能大範圍滋潤，完全不怕油膩。小分子質地秒吸收，還能撫平乾紋、提亮光澤，讓肌膚柔嫩到忍不住一直摸，超適合懶人日常。

ROOTON淨粹植潤身體油，50ml，$525



3. Aesop天竺葵潤體精油

走低調質感路線的女孩，Aesop「天竺葵潤體精油」一定要收！裏面富含維他命E，加上甜杏仁油和澳洲胡桃籽油，不只深度保濕，還能修護肌膚紋理，讓觸感更柔滑。塗抹時帶著淡淡草本香氣，瞬間放鬆身心，超有儀式感。無論是洗澡後當身體油，或是搭配按摩一起用，都能讓肌膚喝飽水，亮出低調卻超高級的光澤感。

Aesop天竺葵潤體精油，100ml，$320



