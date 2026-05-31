10款天然排毒果汁推薦｜瘦身減肥消痘美白　每天一杯喝出好體質

想要快速變瘦、有效瘦身，排毒果汁成為現代減肥族群的新寵。透過天然食材調配的排毒果汁，不僅能幫助身體排除多餘毒素，還能促進新陳代謝，提升減肥效果。結合健康飲食與適度運動，喝排毒果汁是許多人追求輕盈體態、改善腸胃功能的熱門方法。



如果你正在尋找安全又有效的瘦身秘訣，不妨從一杯清爽的排毒果汁開始，打造健康美麗的新自己！

每天一杯排毒果汁就能瘦身、減肥又消痘！10款天然健康果汁推薦必收藏（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款天然健康又好喝的果汁推薦（01製圖）

+ 15

1. 士多啤梨鳳梨汁

這款繽紛又清爽的果汁，主要能夠幫助排毒與抗氧化，是許多人瘦身與養顏時的最愛！草莓（士多啤梨）富含大量維他命C，不僅能促進膠原蛋白生成、改善肌膚暗沉，還有助於美白與淡化痘疤；而鳳梨則含有鳳梨酵素，能幫助消化、加速代謝，有助減少身體囤積廢物。兩者搭配可說是排毒又養顏的絕佳組合，每天一杯，有效提升體內循環、打造自然亮白肌膚，讓妳從裡到外都散發健康光彩！

2. 紫甘藍菜火龍果香蕉汁

紫甘藍含有豐富的花青素，不只能防止肌膚老化，對抗氧化也有非常好的作用，有助於延緩細胞老化、維持年輕狀態。火龍果則富含膳食纖維與天然酵素，能促進腸道蠕動、幫助排便，進而達到排毒瘦身效果；而香蕉不僅提供飽足感，還能穩定血糖、提升代謝，對於控制食慾也非常有幫助。這款果汁不僅營養豐富，口感順口，更是養顏美容又有助減重的好選擇！

3. 青瓜生菜檸檬汁

這可是減肥族的首選果汁之一！黃瓜（青瓜）含有大量水分與鉀質，具有利尿排毒的功效，能幫助身體代謝多餘水分、消除水腫；生菜則富含纖維，有助促進腸道蠕動、維持腸道健康；檸檬所含的維他命C更能促進膠原蛋白生成，提升肌膚亮度與彈性。這款果汁不僅能加速新陳代謝，口感也十分清爽酸香，是打造輕盈體態與淨化身體的天然飲品首選！

4. 胡蘿蔔蘋果汁

胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素與維他命A，不僅具有優秀的抗氧化力，還能促進細胞再生、保護眼睛健康；搭配蘋果一起榨汁，不僅能中和胡蘿蔔的味道，還能補充豐富的膳食纖維，有助腸道蠕動、排毒瘦身。若你對胡蘿蔔的味道較敏感，不妨加入一小匙蜂蜜調味，不但增添自然甜味，也有助舒緩喉嚨、增強免疫力。這款健康果汁推薦給想要養顏美容、促進新陳代謝的人，每天一杯，喝出自然好氣色！

5. 青瓜蘋果梨子汁

這款果汁被譽為「宿便清道夫」，非常適合經常感到腸胃不順或排便不順暢的人飲用。黃瓜含有大量水分與鉀，有助於排水利尿、消除水腫；蘋果與梨子則富含膳食纖維與果膠，能夠促進腸道蠕動、幫助排出體內宿便與毒素，打造清爽輕盈體質。不僅如此，其中豐富的維他命C和抗氧化成分，也能讓肌膚保持彈潤透亮，讓你從裡美到外。每日飲用一杯，排毒又瘦身，輕鬆喝出健康與好氣色！

6. 青瓜苦瓜汁

雖然不少人會因為苦瓜的特殊味道而猶豫是否嘗試，但這款黃瓜苦瓜汁卻是解毒排脂的好幫手。苦瓜含有豐富的抗氧化物質和天然解毒成分，有助於促進體內毒素和脂肪的代謝，對想要改善膚質、減少痘痘困擾的人特別有幫助。如果你經常長痘或想清理體內垃圾，不妨偶爾來一杯黃瓜苦瓜汁，既健康又有助於維持清爽好膚質！

7. 生菜番茄蘋果汁

如果前一天不小心攝取了高膽固醇或油脂較多的食物，隔天不妨喝一杯生菜番茄蘋果汁。這款果汁能有效幫助膽固醇代謝，促進脂肪排出，堪稱天然的「油脂分離器」，讓你的身體更輕盈、代謝更順暢，是清理油脂的好幫手。

8. 番茄芹菜檸檬汁

番茄芹菜檸檬汁是瘦身族的必喝飲品，能有效淨化血液，促進體內毒素排出。芹菜含有豐富纖維，有助於改善宿便問題，加速腸道蠕動，讓排便更順暢。搭配富含維他命C的檸檬，不僅增添清爽口感，還能提升代謝，幫助你輕鬆瘦身。

9. 火龍果雪梨汁

火龍果雪梨汁富含維他命C與膳食纖維，不僅有助於美白養顏，還能提升免疫力，強化身體防護力。這款清爽果汁同時是夏季消暑的最佳選擇，喝一杯瞬間解渴又健康。

10. 小番茄胡蘿蔔汁

小番茄胡蘿蔔汁含有豐富的膳食纖維，能促進腸道蠕動，有助於排毒瘦身。此外，這款果汁富含抗氧化成分，有助美白淡斑，讓肌膚更加透亮健康。

每天一杯排毒果汁，不僅能幫助瘦身減肥，還能改善肌膚狀況，有效消除痘痘。這10款天然健康果汁不僅美味，營養豐富，也是打造健康體質的好幫手。趕快收藏，開始用天然果汁呵護你的身體與肌膚吧！

相關文章：馬思純半年甩25公斤脂肪！4招減肥必殺技：2杯蔬果汁＋222飲食法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

TWICE Sana 身高 164 維持體重 45 公斤三圍身材減肥瘦身技巧：低熱量小點心、普拉提斯運動⋯女團養成必學！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】