2026日韓底妝趨勢｜5款好用底妝產品推薦　展現高質感優雅妝容

如果妳最近在看日韓妝容，應該會發現一種新質感的底妝趨勢！不是滿臉油亮的水煮蛋肌，也不是厚到看不見毛孔的全霧面，而是一種更精準的質地：讓該亮的地方亮，該柔焦的地方柔焦，整體看起來像天生膚況很好的新質感。



2026年的底妝趨勢是帶有高亮水膜光且水感的素肌感，但重要的是你的底妝工具要對！小編嚴選5款最新2026冠軍型底妝，讓你的底妝展現高質感水膜光妝。

2026底妝王者TOP 5（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日韓女生瘋傳底妝產品好物推介（shu uemura官網；01製圖）

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1. DECORTÉ黛珂 ZEN WEAR STAY 智能穩膚持久粉底液：霧面也可以很優雅

DECORTÉ ZEN WEAR STAY 智能穩膚持久粉底液，30ml，$360



喜歡日本名媛港區女孩的妝容，千萬不能錯過黛珂的底妝，繼之前推出水潤感質地的禪光感恆潤粉底液在日台熱賣後，這次再推出微霧光持久粉底液，今年表現的質感方式完全不同。黛珂高科技的加入「智慧環境適應結構」，能隨氣溫與濕度變化調整妝膜狀態，再搭配MULTI-9-PROOF技術，抗汗、抗油、抗摩擦，讓粉底的霧變得很高級。

質地薄如蟬翼，但遮瑕力超狂，能完美遮瑕該遮的地方像是毛孔與泛紅及斑點等瑕疵。再加上14種保濕成分與高純度色料設計，不易暗沉。妝感是帶點透明度的半霧光，看起來乾淨俐落，卻不會死白，重點是完全不帶粉感，讓妝容看起來超自然

2. shu uemura植村秀 unlimited 水潤隔離防曬底霜2.0＋ 無限輕透持妝粉底液 「小方瓶2.0」：妝前快充就是關鍵

shu uemura 全新升級「unlimited 水潤隔離防曬底霜2.0」，30ml，$400

shu uemura unlimited 無限輕透持妝粉底液 全新升級「小方瓶2.0」，$485



現在很多日韓妝容，其實是妝前就決勝。這款是韓國女團i-dle成員薇娟的必備妝前乳，全新植村秀超快充亮顏乳結合養膚級CE亮白精華、7重防曬與日本緋紅亮顏微粒，一瓶完成保養、防曬與校色。4色選能針對不同膚色提亮暗沉，讓你不管是哪種膚色都能找到自己的命定色選擇！

四色包括：清透藍、冰透粉紫、元氣粉、自然杏，清透藍適合冷白肌，冰透粉紫適合蠟黃肌，元氣粉適合白皙肌，自然杏適合全膚質，讓你素顏單擦就能增添好氣色快速出門。再搭配輕霧小方瓶粉底液，妝感會更穩定、不卡紋、不暗沉。那種女團門面般的透亮氣色，其實邏輯很簡單——妝前先快充，底妝再鎖定。

3. SUQQU晶采艷澤粉底液e：光澤派直接進入高級模式

SUQQU晶采艷澤粉底液e，30ml，$680



SUQQU這瓶完全是氣場型光澤代表。延續品牌經典「液態顏料」技術，讓粉底色彩以面狀延展，而不是粉體顆粒堆積。這次更提升高亮度油質比例，並透過油質凝膠化技術鎖住光澤，形成細膩的水飴光膜。

上臉後的光澤不是爆閃，而是帶有厚度與深度的艷澤。毛孔會被柔化，但肌膚紋理還在，看起來像天生膚況很好。再加上13種美容萃取成分，妝感滑順、不乾澀，特別適合偏乾或想走成熟精緻路線的人。

4. RMK水感透光潤色霜＋RMK透光光影液：清透水膜感的極簡答案

RMK Skin Tint Moist Veil 水感透光潤色霜，25g，$330

RMK Glow Illuminator 透光光影液，$220



如果妳喜歡「今天好像沒化妝，但皮膚很好」的感覺，RMK的水感透光潤色霜＋透光光影液就能達成。水感透光潤色霜蘊含約70%水性成分，推開像在擦保濕凝露，妝膜很薄卻能自然提亮膚色。Neutral Beige中性裸色設計，也讓膚色看起來乾淨、不偏黃。

擦完後再疊上含50%以上水性基底的透光光影液，香檳色光澤沿著顴骨與鼻樑延展，立體卻不浮誇。這種水感＋微光的搭配，是現在日韓日常妝容最耐看的樣子。

5. NARS自然霧光持久粉底液：毛孔柔焦的現代霧感

NARS自然霧光持久粉底液，$475



這瓶屬於輕霧控場型。吸油微球粒子能即時吸附多餘油光，搭配Pore Refining Trio三重毛孔修飾科技與菸鹼醯胺、二胜肽成分，讓毛孔視覺更細緻。

中至高遮瑕卻不厚重，今年最流行的輕霧，以更細膩的光線貼合肌膚，打破過往厚重霧面底妝的濃厚感，質地輕盈，妝效乾淨、平滑且讓臉蛋有輪廓感，另外，這款底妝非常適合上鏡頭，就算在鏡頭與強光下也不容易反光崩妝。對偏油或混合肌來說，非常有安全感。

2026日韓底妝趨勢從高亮水膜光、水感素肌，到24小時輕霧控場全面升級。讓你用對底妝工具，打造上鏡又耐看的完美2026質感神級妝容！

同場加映：2026夏日彩妝｜跟森繪梨佳學4大日系妝容趨勢 打造光影透明感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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