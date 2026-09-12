減齡髮型｜拆解王心凌5招綁髮技巧　善用大腸髮圈打造法式慵懶感

44歲依舊被稱為「甜心教主」的王心凌，時常以包頭造型亮相，是許多40+女性的減齡範本。早前她便親自在社群上分享簡單且耐看的包頭綁髮技巧。看似隨性的一顆包頭，其實藏著不少關鍵細節，不追求過度整齊、也不刻意拉緊線條，而是用5招打造出視覺年輕5歲的髮型效果。



以下整理王心凌親自示範的包頭綁髮減齡重點，必須筆記。

王心凌減齡包頭綁髮技巧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

王心凌5招減齡綁髮技巧公開（IG@cyndiloves2sing；01製圖）

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1. 善用大腸圈髮圈

比起細髮圈，大腸圈的蓬鬆結構能讓包頭造型更自然、有法式慵懶感。王心凌分享，自己紮完頭髮後，喜歡選擇布質、鬆軟材質設計的大腸圈，不只固定力足夠，也能讓髮根保留空氣感，視覺上臉型更小、氣色更年輕。

2. 瀏海很重要

包頭要顯年輕，瀏海是靈魂要素！王心凌向來以瀏海髮型為招牌，在綁髮方面她也強調保留輕薄的空氣瀏海或臉側碎髮，是提升髮型精緻度的關鍵。髮絲不全然梳上去，能柔化額頭與顴骨線條，減少成熟感，也讓整體造型更有親和力。

3. 不用梳子

另外，王心凌也透露，自己在綁包頭時會刻意保留「凌亂感」。直接用手替代梳子，隨性抓起頭髮綁起，刻意保留些微不規則線條與鬆散髮絲，反而更自然。這種手感造型能弱化刻意打扮的痕跡，也能讓頭型更自然，使整體看起來更顯年輕。

4. 抓髮絲頭型

前述提到，保留包頭的髮絲感、手抓線條很重要。因此王心凌待綁好包頭後，會特別輕輕拉鬆頭頂與後腦勺的髮絲打造圓潤弧度。這個步驟能修飾扁頭或後腦線條，讓頭型更立體，也能自然拉提臉部比例。

5. 鯊魚髮夾省時隨性

若你想增添日常髮型的變化性，王心凌也提出高效率的造型技巧！趕時間時，也會用鯊魚夾快速完成包頭。重點在於「不要夾太緊」，讓髮尾自然散開、線條帶點隨性，反而比過度工整的盤髮更有減齡效果。

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