頭部護理｜59歲李若彤親授頭皮按摩保養秘訣　拯救脫髮與改善失眠

明明才剛洗完頭，排水孔卻還是一大把頭髮？很多人以為掉髮只是壓力大，其實「頭皮緊繃、循環差」也可能是關鍵原因。



59歲依舊維持驚人髮量與凍齡狀態的李若彤，最近分享自己每天都會做的「頭皮按摩習慣」，不只幫助放鬆頭皮、預防掉髮與白髮，甚至連失眠、心情差都能一起改善，難怪網友看完狂喊：「難怪髮量像開外掛！」

59歲李若彤每天5分鐘頭皮按摩預防掉髮＋白髮，連失眠焦慮也改善（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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李若彤養髮第一步：先選對「不傷頭皮」的梳子

很多人一邊梳頭、一邊傷頭皮自己卻不知道。李若彤提到，按摩前一定要先把頭髮梳順，並選擇不會過度拉扯頭皮的梳子。像是圓頭氣墊梳、寬齒梳都比尖銳塑膠梳更適合。尤其濕髮時頭皮最脆弱，如果太用力拉扯，很容易讓髮根受損、增加斷髮與掉髮問題。先把頭皮放鬆、梳開糾結，後續按摩效果也會更好。

頭皮按摩真的有用嗎？關鍵是「預防」

李若彤也特別強調，按摩頭皮不代表做了就能立刻長頭髮，但養成習慣後，的確能幫助預防頭皮老化、循環變差導致的掉髮與白髮問題。尤其現代人長時間用腦、熬夜、滑手機，頭皮其實常常處於超緊繃狀態。當頭皮變硬、循環不好，髮根養分也會跟著下降。透過規律按摩，能幫助放鬆筋膜與促進頭皮循環，對髮量維持、頭皮健康都有加分效果。

李若彤最推「蝸牛按摩梳」！比手按更省力

影片中她拿出一個黑色的蝸牛造型按摩梳，表示這種工具非常適合平常手容易痠的人。因為用手指按摩時，很多人會不小心用指甲刮傷頭皮，但按摩梳能更平均施力，也比較能按到深層位置。她建議可以沿著頭皮經絡，由前往後慢慢梳壓，每一條路線至少按20下，而且力度不能太輕，按到微微熱、微紅效果會更明顯。

開穴按摩步驟公開！從眉心一路按到太陽穴

她分享的按摩順序也很簡單，首先從眉心開始往上推，接著沿著眉骨、額頭中線慢慢往上，再帶到太陽穴位置。這一段其實就是很多人平常最容易緊繃的區域。按壓時停留3～5秒，會有明顯痠脹感。她還特別提到「百會穴」很重要，位置大約在頭頂正中央，多按能幫助頭皮放鬆、舒緩壓力，很多人在按摩後甚至會感覺情緒變穩定、比較好睡。

頭皮放鬆後，連心情都會變好

李若彤認為，頭皮其實和情緒壓力很有關係。當頭皮長期緊繃，人容易焦躁、睡不好，甚至臉部線條也會變得比較疲憊。她自己每天花幾分鐘按摩頭皮，不只是為了髮量，更像是一種放鬆儀式。很多網友也分享，做完整個頭皮按摩後，會有頭變輕、眼睛比較放鬆的感覺，難怪她多年來都維持著超驚人的濃密髮量與凍齡狀態。

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