底妝定妝後粉感重又卡紋？揉粉步驟是精緻的關鍵　附6款蜜粉推薦

明明底妝畫得服服貼貼，一上蜜粉（碎粉）卻瞬間粉感變重、甚至卡紋結塊？



相信不少人在使用鬆粉式蜜粉時都遇過這種困擾，本來想打造輕透零粉感妝效，結果卻像做了「烘焙定妝（Baking）」一樣厚重，其實不是因為上妝手法出錯，而是因為很多人在上蜜粉前都忽略了一個關鍵步驟！

正確使用碎粉定妝方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

完美定妝法公開，打造零粉感原生肌（01製圖）

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蜜粉別沾完直接上臉！少這一步容易粉感重、卡乾紋

無論是孔洞式還是篩網式蜜粉，正確做法都是先讓粉撲輕壓在出粉口，再左右輕搖或將蜜粉罐倒置輕拍，讓適量粉體附著在粉撲上。

但許多人沾取蜜粉後，就會直接往臉上拍，這樣一來，蜜粉容易集中堆積在局部位置，不僅難以拍勻，也會讓底妝顯得厚重，甚至出現結塊、浮粉問題。尤其乾性肌膚或熟齡肌，更容易因此讓細紋與乾紋變得明顯。

正確用法：先把蜜粉「揉進粉撲」

想讓妝感更細緻自然，關鍵就在於「揉粉」。沾取蜜粉後，先將粉撲放在蜜粉蓋內側反覆按壓、對折揉搓幾次，讓粉體均勻分布於粉撲表面。等到蜜粉完全吃進粉撲後，再輕拍上臉定妝。

這樣能避免大量粉體集中落在同一區域，不僅更容易控制用量，也能讓妝感呈現輕薄柔焦效果，看起來就像天生好膚質，而不是厚厚一層粉。

蜜粉刷也一樣！先「滾壓」再上臉

如果平時習慣使用蜜粉刷定妝，同樣建議多做一個步驟。先將少量蜜粉倒在蓋子上，再以蜜粉刷沾取適量粉體，接著在蓋子乾淨處來回滾壓或畫圓，讓粉末均勻分散到刷毛之間，再輕掃全臉。

這個動作能避免粉體集中在刷毛前端，一刷就出現局部粉感過重的情況，也能讓蜜粉更均勻貼合肌膚，打造自然清透的柔霧妝效。

揉粉步驟是妝感精緻的關鍵！

其實無論是粉撲還是刷具，原理都一樣。當粉體均勻分布在工具上時，上臉時才能薄薄地、一層層堆疊，而不是一次把大量蜜粉壓在同個位置。

尤其現在流行的原生肌、奶油肌、水光肌底妝，都講求「定妝卻看不出粉感」，與其換蜜粉，不如先確認自己是否用了正確的上妝方式。只要多花10秒把蜜粉揉勻，就能讓妝感從厚重粉霧感升級成細緻柔焦感，也更不容易出現卡粉、浮粉與乾紋問題。

以下也整理幾款近期討論度超高的人氣蜜粉，一起看看哪款最適合自己！

6款蜜粉推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6款人氣蜜粉推薦（ysl官網；01製圖）

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1. SUQQU晶采艷澤蜜粉e、晶采光透蜜粉e

SUQQU晶采艷澤蜜粉e，15g，$445

SUQQU晶采光透蜜粉e，15g，$445



SUQQU全新推出兩款蜜粉，以不同光澤表現詮釋大人系底妝魅力，讓妝容能隨心情與場合自由切換。經典升級的「晶采艷澤蜜粉e」添加高比例油質成分，以細緻粉體包覆肌膚，打造飽滿水潤的光澤感；搭配多重珠光與煥亮粉體，呈現自然透亮且富有層次的妝效，讓肌膚散發優雅光采。

另一款「晶采光透蜜粉e」則主打清透澄淨妝感，運用柔焦粉體修飾毛孔與肌膚紋理，同時幫助維持清爽舒適的妝容狀態。搭配細緻珠光，透過透明感而非厚重粉感來提亮膚色，營造宛如水面波光般的自然光澤。兩款蜜粉皆以輕盈服貼的質地打造細膩妝感，展現SUQQU標誌性的高級光澤美學。

2. SHISEIDO資生堂 養膚修護精華蜜粉

SHISEIDO資生堂 養膚修護精華蜜粉，$360



資生堂全新「養膚修護精華蜜粉」以細緻輕盈粉體打造自然透亮妝感，定妝同時維持肌膚舒適潤澤。採用獨家「玻尿酸持光粉末」技術，結合玻尿酸與菸鹼醯胺，讓粉體更服貼均勻，減少乾燥感；搭配「七色珍珠光學」概念，透過多重光感粒子修飾膚色，呈現柔和細膩的光澤感。

粉質輕薄不厚重，能幫助維持底妝清爽細緻。全系列推出「#01光感透亮」、「#02啞緻柔霧」，及亞洲限定的「#03粉嫩月色(限定色調)」，其中#03以粉色基底融合冷色珠光，專為亞洲膚色特調，可加強修飾蠟黃、提升透明感，為妝容增添自然透明感與柔和光采。

3. MAQuillAGE心機彩粧 心機超持妝精華蜜粉

MAQuillAGE心機彩粧 心機超持妝精華蜜粉，共2色，8g，NTD1,700（約420港元）



延續品牌底妝系列的保濕持妝特色，「心機超持妝精華蜜粉」採用獨家「精華裹妝科技」，將粉體包覆於保養精華中，打造輕盈服貼的定妝效果。細緻粉質能自然修飾毛孔與膚色不均，呈現透亮柔焦妝感，同時維持肌膚舒適不乾燥。

共推出「自然色」與「明亮色」兩款選擇，自然色能修飾膚色與毛孔；明亮色則以紫色粉體提亮膚色、改善暗沉感。輕拍即可讓底妝更細緻持久，維持清透自然的水光妝效。

4. YSL恆時輕透柔霧蜜粉

YSL恆時輕透柔霧蜜粉，$560



YSL CASSANDRE LOGO與經典V型山形皮革傳承近60年，「恆久完美持久柔霧蜜粉」包裝延續其霧黑色澤，蜜粉孔更融入YSL專屬V型斜紋設計，搭配柔軟天鵝絨粉撲，瞬間柔焦毛孔，成為時尚焦點。蜜粉含90%保養精萃，讓妝感如同自帶濾鏡，獨家微米粒子定妝霧化毛孔，珍稀萊姆萃取、玻尿酸與維他命B3使底妝平滑零粉感，展現柔霧妝效。

一共推出四種色選，「#01光透白」不挑膚色自帶通透感、「#02細裸膚」接近原生膚質的自然色調，能賦予濾鏡效果的好膚質、「#04柔嫩紫」去黃提亮，同時加強粉嫩好氣色、「#05冰川藍」快速提升透明感與肌膚細緻度。

5. KOSE美顏定格控油蜜粉PLUS (酷涼薄荷)

KOSE美顏定格控油蜜粉PLUS (酷涼薄荷)，NTD360（約90港元）



迎接悶熱夏季，高溫與出油成為底妝持久度的一大考驗。高絲推出限定版「美顏定格控油蜜粉PLUS（酷涼薄荷）」，以冰藍色粉體結合細緻珍珠光澤，能自然提亮膚色，打造清透有質感的妝容。輕盈粉質可修飾毛孔與肌膚紋理，讓妝感更加細緻平滑；同時維持清爽舒適的膚觸，減少黏膩感。搭配薄荷沁涼感受與長效持妝設計，即使面對夏日高溫，也能讓妝容維持乾淨透亮，展現自然透明感美肌。

6. I'm meme我愛魔皮柔焦蜜粉 #嫩光粉

I'm meme我愛魔皮柔焦蜜粉 #嫩光粉，10g，NTD450（約110港元）



「我愛魔皮柔焦蜜粉」自推出以來憑藉細緻粉質與柔焦妝效受到許多消費者喜愛，今年再推出全新「嫩光粉」色號。粉體輕盈細緻，貼膚不厚重，融入柔和粉嫩光感，能自然修飾膚色暗沉，打造透亮有精神的妝容效果。

特別針對亞洲膚色設計的粉嫩色調，可提升整體氣色，同時維持清爽舒適的妝感。搭配保濕成分與細緻柔焦粉體，能修飾毛孔與肌膚紋理，讓底妝看起來更平滑自然。加上專櫃級篩網與親膚粉撲設計，取粉均勻、上妝更輕鬆，打造輕透自然的粉嫩光澤。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】