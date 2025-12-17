51歲賈靜雯美貌勝年輕時　5大凍齡秘訣公開　熟齡肌膚保養這樣做

早前剛滿51歲的雙金影后賈靜雯，凍齡美貌又再次引發熱議！她在小紅書上分享與王耀慶相隔35年再度合體的對比照，「神還原」兩人1990年的珍貴合影。



網友不僅大呼回憶殺，更震驚於她幾乎沒變的凍齡神顏，肌膚飽滿透亮、自然的細紋更透出自信與優雅，看起來甚至比當年更明亮動人。到底她是怎麼做到的？以下就來整理賈靜雯的5大凍齡保養秘訣！

賈靜雯用5招養出透亮肌膚（IG@alyssachia；01製圖）

賈靜雯保養秘訣公開（點擊圖片瀏覽）▼▼▼

1. 每天起床先喝「溫檸檬水」

賈靜雯除了每天都會喝足量的水，每天起床後也會喝一杯溫水或溫檸檬水來暖腸胃！溫水能幫助腸胃蠕動，促進新陳代謝，也有助於早晨排便順暢，幫助身體排毒。加上檸檬的微酸可刺激消化、平衡體內酸鹼值，長期下來整個人看起來都會更清透有光。

2. 每天吃夠蛋白質

賈靜雯過去曾透露，她的早餐幾乎固定是兩顆水煮蛋加一點酪梨油（牛油果油）。蛋白質能幫助維持肌肉量、提高代謝，對熟齡肌膚來說更是支撐膠原的重要元素。而好的油脂不僅能幫助維生素吸收，還能穩定血糖、潤滑腸道、延長飽足感。

3. 每天「按摩5分鐘」，讓保養事半功倍

即使行程滿檔，賈靜雯每天都會留給自己至少5分鐘的按摩時間。她過去在採訪中分享，早上起床時，會先按摩眼輪筋、再一路按摩到臉部、頭皮、耳朵，最後做全身拍打，讓身體慢慢醒來。晚上則是在擦完乳霜後，用手指或按摩工具輕輕推開，透過手溫幫助吸收、促進循環。她強調，有按摩，保養品的吸收力真的會不一樣，比單純擦上去好太多！

4. 規律運動讓狀態更年輕

再忙也不忘動起來，是賈靜雯多年來維持好狀態的關鍵。她平時會到健身房進行高強度有氧運動，或練瑜伽、皮拉提斯；如果行程太滿沒辦法出門，也會在家做10分鐘的伸展或拉筋。她認為：「運動要找到自己喜歡的方式，不然會變成壓力。」每個人快樂的來源不同，找到那種「願意長期做下去」的運動，才是維持青春的長久之道。

5. 身心都要保養，讓狀態由內綻放

賈靜雯認為：「女人承受的壓力真的很多，心理健康跟外在狀態是連動的。」她會安排時間走進大自然、或是獨處放空，讓自己真正放鬆下來。

有時她也會安排一場「Me Time」保養儀式：先泡澡暖身、讓血液循環加快，再進行臉部與頭皮保養。整套流程結束後，她總覺得身心都被重新充電。她說：「當內在和外在都被滿足時，生活上就會變得更快樂。」

