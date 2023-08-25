減大腿｜深蹲壓腿練出女團腿、蜜桃臀 5公認高效瘦腿居家運動
撰文：女人我最大
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小紅書曾爆紅的「全球公認5大最快速瘦腿動作」，每天做5組就能有效訓練大腿內側的肉肉！
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1. 開腿深蹲
雙腳打開超過肩膀寬度，腳尖朝外，膝蓋對準腳尖處，背部打直，臀肌發力屁股向下蹲，膝蓋彎曲呈現直角，但不要超過腳尖。注意是先屈髖再屈膝，髖部下沉時帶動到屈膝。一組25到30下，一次3到5組。
2. 下壓腿
再來可以讓臀部出力的「下壓腿」，超級簡單，連小學生都會做。首先蹲下，雙手扶地預備，接著一腳彎曲，另外一腳打直，腿背盡量貼地，可以感受到腿部的伸展。一組25到30下，一次3到5組。
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3. 側壓腿
跟上一個動作很類似的「側壓腿」，同樣運用到臀部的力量，可以訓練核心。先將雙腳打開超過肩膀寬，接著一腳彎曲，一腳打直指尖朝上，穩定住左右來回。一組25到30下，一次3到5組。
4. 馬步蹲壓腿
第四個是側壓腿的變形，把蹲馬步跟壓腿結合。將雙腳打開超過肩膀寬，上半身轉向左腳，左腳膝蓋彎曲呈現90度，右腳打直腳尖朝上，接著換邊，記住要用臀部發力。一組25到30下，一次3到5組。
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5. 下壓側蹲
以上一個動作為基礎的變形，將雙腳打開超過肩膀寬，上半身轉向左腳，左腳膝蓋彎曲呈現90度，右腳打直腳尖朝上，右手向下伸展盡量摸到左腳尖，換邊時左手向下摸右腳。一組25到30下，一次3到5組。
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