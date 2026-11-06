MAMAMOO華莎成功瘦身10kg　分享3大減肥秘訣　戒拌飯減少高鈉飲食

韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）早前回歸除了換上全新短髮外，最引人注目的莫過於她明顯變瘦的纖細身材！



一直以來，華莎以健康黝黑的膚色與蜜大腿聞名，是韓國演藝圈少有的「健康性感代表」。這次以骨感美人姿態亮相，讓粉絲直呼驚艷，但也有不少人心疼喊話：「還是喜歡原本帶有力量感的華莎呀！」

華莎曾在節目中透露，為了契合歌曲氛圍，因此下定決心瘦身。她表示〈Good Goodbye〉是一首關於分手的抒情曲，她希望透過身形變化呈現那種「心碎後變得更纖細」的感覺。因此身高162公分的她，體重從一直維持的50kg（大約），直直降到約40公斤，真的瘦超多！

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華莎瘦身10kg，3大減肥秘訣（01製圖；IG@_mariahwasa）

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1. 改變運動習慣，靠跑步調整體態

過去的華莎，為了撐起強勁舞台表演，多以「增肌」為主訓練方向；但這次為了歌曲風格，她改變策略，把重心轉為「瘦身與線條雕塑」。她在玟星的YouTube節目中表示：

以前我在舞台上需要爆發力，肌肉讓我的舞更有張力；但這次的歌曲很細膩、很脆弱，我想要在體態上呈現那份柔軟與掙扎感。

因此，她開始增加有氧運動比例，尤其是跑步。華莎分享：「我在家裡會跑大概3公里，如果是在戶外，就會跑7～8公里。」跑步不僅能有效提升心肺耐力，也能促進代謝、燃燒脂肪，讓線條更緊實卻不顯厚重。對想減脂的女孩來說，這也是入門難度低、最容易持續的運動之一。

2. 戒掉高油脂食物，控制飲食是關鍵

除了調整運動習慣，華莎也嚴格控制飲食。曾在綜藝節目《我獨自生活》中，因大口吃牛腸爆紅而被封為「吃播女神」的她，如今卻戒掉了所有油膩的食物，這對愛吃美食的她來說，絕對是超大挑戰。

高油脂食物雖然香氣誘人，但攝取過量容易造成熱量過剩，導致脂肪堆積與體重上升。華莎為了維持理想身形，選擇清淡飲食為主，減少油炸與動物性脂肪攝取，讓身體更輕盈、代謝更順暢。

3. 不吃拌飯，減少鈉含量攝取

另一項改變，就是她不再吃最愛的「拌飯」！華莎笑著說：「我現在吃得沒以前多了，我甚至不吃拌飯了。」拌飯雖然營養均衡，包含米飯、蔬菜、蛋白質與芝麻油等成分，但調味料中鈉含量偏高，容易造成水腫與食慾增加。對正在瘦身的人來說，減少鹽分攝取能避免體液滯留，使身體看起來更緊實。

她現在的飲食更偏向「輕食模式」，以富含蔬菜與蛋白質的沙拉為主，既能增加飽足感，又能控制總熱量。

華莎這次的變瘦，不只是外表上的改變，更是為了音樂作品而做的內在調整。她坦言〈GoodGoodbye〉是一首關於失去與離別的歌，因此想讓自己在舞台上更貼近這份情緒，而她也做到了！不管是蜜大腿女神還是骨感美女，希望華莎都能以自己最舒服的樣貌詮釋不同階段的自己。

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